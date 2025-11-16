【実話】義母の借金「300万円」発覚！“経済的DV”を疑い、肩代わりした夫婦の苦悩【作者に聞く】
さい糖みりんさん(@miri_n_4))はブログで『義実家の近所から逃げた話』という作品を公開し、注目を集めている。義母が300万円の借金をしていることが判明し、息子夫婦が立て替えてゆく実話をもとにしたエピソードだ。本作を描いた理由や義母の借金がわかった当時の心境などについて、嫁のさい糖みりんさんにインタビューした。
■「なんとかしてあげたい」…義母の借金発覚と、嫁の決意
本作を描こうと思った理由について、さい糖みりんさんは「Instagramで義実家の話を描くと『もっと詳しく知りたい』と言っていただくことが多く、また夫からも『長編漫画を描いてみたら』と勧められたのがきっかけです」と語る。実話を基に、話の流れがつながるように編集しており、義両親から言われた印象的な言葉は実際にあったものだ。
長編漫画は初めてだったため、「どのエピソードを入れて、どこを省くかの取捨選択に悩みました。また実際の出来事は約8年に渡るため、感情や関係性の流れやエピソードのつなぎ方が自然になるよう工夫しました」と、制作の苦労を明かした。
義母から借金が300万円あると打ち明けられたときの心境については、「びっくりしましたが、『なんとかしてあげたい』という気持ちが大きかったです」と振り返る。「当時は人の話をすぐ信じてしまうところがあり、義母が義父から経済的なDVを受けているのではと思っていたので、『助けなければ借金がさらに膨らんでしまう』と感じていました」と、当時の切実な思いを語った。
■「もう借りに来ることはないだろう」…立て替えが最良の選択だった理由
夫婦で義母の借金を立て替えたことについて、この方法が一番よい選択だったと思うか尋ねると、「そうですね。借金が判明する前から、夫が義母にお金を貸すことは何度かありました。借金が原因だったことがわかり、全額立て替えたことで『もうお金を借りに来ることはないだろう』と思ったためです」と、その理由を明かした。
今後の展望については、「今後も、自分の体験をもとにしたお話を少しずつ描いていけたらと思っています。次はまた別の長編漫画を描こうと思っているので、そちらも最後までわかりやすく楽しんでもらえるように描きたいです」と、創作意欲を見せた。
本作では義母の借金を息子夫婦が立て替え、返済計画を立てる様子がリアル＆コミカルに描かれている。さい糖みりんさんはほかにも数多くの作品を描いているので、興味がある方はこの機会にぜひ読んでほしい。
