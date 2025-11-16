女芸人福井に集結！

今回お世話になるのは「あわら温泉 美松」を舞台にハーモニカに挑戦！

まずは基本から。吹くと吸うのとで音が変わるハーモニカ。吹くと音が出る穴と吸うと音が出る穴が交互に並んでいる。川村早速大苦戦。穴の位置は目で見えないので感覚で探さなくてはならない。

それではここで気分転換！やってきたのは、とあるグラウンド。福井といえば恐竜ということでティラノサウルスになってリレー対決！チーム決めはあさこと大島がジャンケンで。あさこチーム最速のまひるを獲得。それぞれのチームに分かれガチリレー対決！あさこチームがリードしていたが、アンカーへのバトンを落とし、大島チームの勝利！

勝利した大島チームは「谷口屋」名物竹田の油あげ！揚げたてをいただきご満悦の勝利チーム。

一方敗者のあさこチームは墨汁風船ゲーム。順番に立って当たった人が墨汁まみれに。1人だけ墨汁まみれのはずがほぼ全員墨汁をくらう展開に。

ハーモニカ練習に戻る！今回の課題曲は「365日の紙飛行機」。この曲を４種類のハーモニカアンサンブルで演奏する。各パートに分かれて練習開始！

練習の合間にとある体育館へ。中に入るとバスケットボールコートが。チーム決めはよしことまひる！チームに分かれガチおばさんバスケ対決！バスケ経験者の大島がゴールを決め、まひるチームの勝利！

勝ったチームは福井県立恐竜博物館へ。松下さんに恐竜博物館の楽しみ方を教えてもらう。

敗者がやってきたのは芝政ワールド。閉園期間にもかかわらず開けていただいたウォータースライダー。

最終日まで一丸となって練習した女芸人たち。ここで練習行程は終了。

恒例の宴会！川村はROSÉ & Bruno Marsの「APT.」

バービーはJUDY AND MARYで「Over Drive」

鬼奴はアニメ「ダンダダン」よりターボババア、さらにアイナ・ジ・エンドで「革命道中 - On The Way」

ガンバレルーヤはゆうちゃみ × HIPPYで「あなたに捧げる応援歌」

黒沢は謎のキリン

あさこは吉川晃司で「モニカ」

締めは大島村上でクールポコ。漫才。

いよいよスタジオで本番。

以上、女芸人一芸合宿でした。