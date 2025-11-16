競馬で18万円購入→1200万円超えの芸人にネット驚がく「すごすぎる…」「的中ラッシュ！」
お笑いトリオ・インスタントジョンソンのじゃいが、【WIN5】で立て続けに的中させ、SNSで話題となっている。
【写真】買い方にも反響…約1200万円の払い戻し画面も公開
じゃいのオンラインサロン【じゃいサロン】のX公式アカウント「じゃいサロン運営事務局」が、きのう15日に投稿した内容によると、「10月中3回のWIN5的中に引き続き!!なんと!!本日も!!WIN5的中」と報告。「約18万円が1,200万超えに これは夢ではなく現実です」と明かしていた。
添付された画像には、WIN5の購入金額17万9200円に対し、払戻金額が1255万2240円となっていた。
これまでにも数々の万馬券を的中させており、SNSでは「本当に競馬が上手すぎる」「普通にめちゃくちゃすごいんだが」「凄すぎw」「的中ラッシュ！」「いやぁ…凄いけど18万勝負できん…」「えぐぅwww」「すごすぎる…WIN5で1,200万とか現実感なさすぎる」などの声が寄せられていた。
