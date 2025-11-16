聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第２日の１６日、競技が本格的に始まり、柔道女子５２キロ級の岸野文音（紀陽ビジネスサービス）が今大会の日本勢第１号となる銅メダルに輝いた。

男子７３キロ級の蒲生和麻（ＪＲ東日本）も銅を獲得。２大会ぶりの優勝を目指すバレーボール女子の日本は１次リーグ初戦を白星で飾った。サッカー男子１次リーグＡ組の日本はメキシコを７―０で破って２連勝し、初の決勝トーナメント進出を決めた。

日本選手団メダル第１号となったのが初出場の２３歳、岸野。３位決定戦では技ありを奪って優位に立つと、最後は背負い投げで技ありを奪った。「一言では言えないぐらいうれしい」と笑顔を見せ、「いろいろな人に練習を助けてもらい、応援してもらってここまで力をつけられた」と周囲に感謝した。和歌山県出身。生まれつきの難聴で、父親の勧めで小学２年のときに柔道を始めた。背負い投げは「中学２年から得意技にしてきた」という。デフ柔道では男子に比べ、強化が遅れていた女子だが、今後が楽しみな選手が現れた。