知らないおじさんも秒で受け入れる…！？突然来たお客様にもフレンドリーすぎる猫さんが話題となっています。

注目を集めた投稿は11万回再生を突破し、「本当にコミュ力の塊w」「めちゃくちゃ笑えた」「爆笑！wもうもう全ての登場人(猫)物が可愛くって面白過ぎ～！！」といったコメントが寄せられました。

【動画：『知らないおじさん』が泊まりに来たら、白黒ネコが…怖がるかと思いきや『まさかの反応』】

秒で受け入れて…

YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』に投稿されたのは、突然の来客にもフレンドリーに接する「まめ」ちゃんの姿。パパさんが社員旅行に出発したこの日、助っ人としてママさんのお父様が泊まりに来てくれたそうなのですが…。

先輩猫のうーちゃん・こいちゃん姉妹が速攻で隠れる中、まめちゃんは自ら近寄ってお出迎え。ママさん曰く「まめはコミュ力の塊である」とのことですが、荷物整理を間近で見たり、顔を合わせて匂いチェックをする姿に驚きを隠せません。

コミュ力が高すぎる！

まめちゃんと会うのは2回目で約2年ぶりの再会だというお父様は、うこまチャンネルを見て学んだ指の匂いを嗅いでもらう挨拶を実践。ママさんのレクチャーも受けながら、まめちゃんとスキンシップをとっていたといいます。

普段と変わらず大音量でのご飯の催促や、お父様の手にスリスリと甘えるなど、コミュ力おばけっぷりを見せていたというまめちゃん。おやつの時間でも、うーちゃんが恐る恐るなのに対し、お父様が焦るほどがっつく姿には思わず笑ってしまいます。

溶け込むお父様

お父様の優しいお人柄や無理に構わないスタンスが安心できたようで、1番警戒心が強いこいちゃんが姿を現すというレアシーンもあったそう。そして、就寝前にもグイグイなまめちゃんに困惑するお父様という、微笑ましい光景が見られたそうです。

その後、まだ警戒心が残る姉妹が同じ部屋で眠ってくれるまでお家に馴染んだお父様も、翌日には帰ることに。最後までお父様がいても平常運転、フレンドリーに接し続けたまめちゃんなのでした。

投稿には「まめこさんやっぱり大物！」「楽しいお父様ですね！そしてまめちゃんコミュ力にゃんこだ笑」「3ニャンズとのやり取りもほのぼのしててお父さん可愛い♡」「お父さん素敵wずっと笑いっぱなしでw」「お父様の優しさがちゃんとネコ達にも伝わってるなと感じました」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』では、まめちゃんとうーちゃん・こいちゃん姉妹の日常の様子が投稿されています。フレンドリーで超甘えん坊なまめちゃんのおもしろ可愛いシーンも、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「うこまチャンネル」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。