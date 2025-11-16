5人組K−POPボーイズグループのTOMORROW X TOGETHERが16日、埼玉・ベルーナドームで「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR＜ACT:TOMORROW＞IN JAPAN」埼玉2日目公演を行った。

2度目のドームツアーにして、初の5大ドームツアーは15日、同所で開幕。埼玉を皮切りに12月6、7日にバンテリンドームナゴヤ、27、28日にみずほPayPayドーム福岡、26年1月21、22日に東京ドーム、同2月7、8日に京セラドーム大阪と、5都市で10回公演を行う。

10月に発売した3rdアルバム「Starkissed」が、11月3日付のオリコン「週間合算アルバムランキング」「週間アルバムランキング」で1位を獲得。日本レコード協会のゴールドディスク「プラチナ」認定も獲得した。

超満員の会場でトロッコに乗って登場。オープニング曲「LO$ER=LO♡ER」「きっとずっと(Kitto Zutto)」の2曲をファンサービスのように会場をまわって歌った。2曲目終わりにメインステージに5人が集まると、その後も連続でパフォーマンスを披露。5曲連続のパフォーマンスで会場を歓喜の渦へといざなった。

YEONJUN（26）が「2025年、新しいツアーにようこそ！」と話すと、会場は大興奮。ベルーナドームは半屋外構造。この時期はすでに寒さが身に染みるが、TAEHYUN（23）の「すぐにファンのみんなを温めてあげます！」という言葉に、悲鳴にも似た歓声が上がった。SOOBIN（24）は「昨日、風邪をひいた人はいないですよね？ 大丈夫ですよね？」とファンを気遣い、「最後まで遊びましょう！」と呼びかけた。

そのSOOBINは「今日僕、ビジュいいじゃん！」と今年、NHK紅白歌合戦に初出場するM!LKの人気曲「イイじゃん」のセリフを引用した。

熱気あふれるキレキレのダンスパフォーマンスを主体に、時にはじっくりと聞かせる大人な一面も。また、それぞれがソロでのパフォーマンスも披露。そしてメンバーの一挙手一投足に歓喜するファンの熱さ。その全てが1つとなり、寒さを吹き飛ばす公演となった。この勢いで5大ドームツアーを駆け抜ける。

BEOMGYUは「今日来てくださった方に東京ドームで会いたいです」と呼びかけた。