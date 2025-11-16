リビング・玄関に置きたい！【3COINS】ほんわかライトに癒される♡「新作アイテム」

【3COINS（スリーコインズ）】のイベントアイテムはSNSでもたびたび話題に。クリスマスアイテムも毎年人気を集めています。今年もクリスマス商品が多数発売されているので、気になる人は早めのチェックがおすすめ。そこで今回は、完売前に手に入れたい「新作アイテム」を紹介します。

そっとクリスマスを彩るやさしい灯り

「ライト付きクリスマスマーケットオブジェ / クリスマス」は、公式サイトによると「クリスマスマーケットのパン屋さんをモチーフにしたデザイン」なんだそう。クリスマスならではのシチュエーションと雪だるまの組み合わせが可愛いポイントで、暖炉のようなあたたかみのあるライトの灯りが玄関やリビングをそっと照らします。

シリーズで揃えると可愛さアップ

こちらのライトは、クリスマスマーケットのスイーツショップがモチーフ。パン屋のライトと並べれば、ミニチュアのクリスマスマーケットの世界観が楽しめそうです。クリスマス感はあるもののインテリアになじみやすいデザインなので、玄関・リビング・寝室など部屋ごとに異なるライトを飾って統一感を出すと、クリスマスムードが盛り上がるかも。

見ているだけあたたかい気持ちになりそうな、クリスマスマーケットの可愛いライト。【3COINS（スリーコインズ）】では、ほかにもおしゃれな「新作アイテム」が充実しているので、ゲットするならお早めに！

