インスタグラムで公開

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手が、自身のインスタグラムで愛犬をお披露目した。様々な表情を捉えた写真と動画が公開された中で、センス抜群の1枚が日本ファンの笑いを誘っている。

衝撃的だった。

「僕の愛犬のカルロスです！ 8月で、我が家に来て1年が経ちました 散歩、昼寝、ご飯が大好きです」と日本語で記した投稿の8ページ目。口が半開きで、白目が覗く愛犬カルロスの寝顔をおさめた写真が添えられていた。

最後の“オチ”に使われた愛犬の変顔はX上で反響を呼び、まさかの寝顔に驚く日本ファンの声で溢れていた。

「カルロス、いい顔すぎるw」

「何故この写真をチョイスしたのか…」

「めちゃくちゃ貫禄あるカルロスこの寝顔」

「インパクトありすぎw」

「センス感じる」

「もうキャラが立っとる」

「なんちゅう顔の写真を公開してるんだ笑」

「人にしか見えない寝顔」

投稿には英語でも「カルロスを紹介します。私は昨年の8月にドッグシェルターで1匹の犬に会いました。この動画は彼を初めて見た時のものです。彼は優しく、スローライフを好みます。昼寝、散歩、ご飯が大好きです」と紹介。「mi Carlitos（私のカルロス）」とスペイン語も交えつつ、「I’m really happy mi Carlitos is with me now（私のカルロスが今、私と一緒にいてくれてとても幸せです」とつづった。



（THE ANSWER編集部）