外でひとりぼっちだった黒猫と家の猫が″仲良く″なって…家の中に誘ってみた結果→泣ける光景が73万再生「優しさに涙が出た」「素敵すぎる」
73万回以上再生され5万以上の「いいね」を獲得しているのは、外の世界でひとりぼっちで生きていた小さな黒猫の姿。勇気を出して足を踏み出す姿には、視聴者から「寂しかったよね…」「愛情に飢えてたんでしょうね」「先輩猫さんも素敵過ぎる」などのコメントが寄せられています。
【動画：外でひとりぼっちだった黒猫と家の猫が"仲良く"なって…】
近づけば逃げてしまう子猫
TikTokアカウント「ゆるねこキャンプ▲」に投稿されたのは、外の世界でひとりぼっちで生きていた小さな黒猫の姿。母猫は見当たらず、投稿主さんが保護しようにも少しでも近づけば車の下に逃げてしまうほど警戒されていたそうです。
難しいと思われた子猫の保護ですが、そこへ救世主が現れたそうです。おうちのエキゾチックショートヘアのむぎちゃんが子猫と仲良くなってくれたため、ドアの近くまで来るようになったといいます。
おもちゃとおやつでチャレンジ
そこで投稿主さんは、ドアを開けた状態で猫じゃらしを揺らし、子猫を家の中へ誘導しようと試みたそう。好奇心旺盛な子猫は猫じゃらしを見てうずうず。勇気を出して、家の中へ入ってきてくれたといいます。
しかし警戒心が残っているのか、ドアからなかなか離れない子猫。投稿主さんは猫じゃらしだけでなくおやつも出して、じわじわと家の中へ呼び寄せたそうです。スコティッシュフォールドのちくわちゃんもやってきて、家族になろうよと誘ったところ…？
おうちの子になった子猫
無事に保護に成功！子猫は「ちろるちゃん」と名づけられ、おうちの子になりました。爪切りをしてもらったときの人のぬくもりがうれしかったのか、自ら膝の上にやってきたといいます。おとなしくシャンプーもされ、ピカピカのきれいな黒猫に。
驚いたのは、ちろるちゃんとドア越しに仲良くなっていたむぎちゃんだったそうです。「なんでここにいるの？！」という顔で眺めていたのだとか。もちろん、優しいむぎちゃんとちくわちゃんはすぐにちろるちゃんを受け入れてくれたようですよ。
ちろるちゃんが怯えながらも勇気を出して一歩を踏み出した様子には、視聴者から「すぐ家猫ちゃんぐらい大人しくなって可愛すぎる」「幸せな居場所が見つかって良かった」などのコメントが寄せられていました。
TikTokアカウント「ゆるねこキャンプ▲」には、3にゃんずの幸せそうな姿や、家族みんなで“ゆるねこキャンプ”をする様子も見られますよ。
写真・動画提供：TikTokアカウント「ゆるねこキャンプ▲」さま
執筆：忍野あまね
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。