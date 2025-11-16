Perfume・あ～ちゃんが15日、自身のインスタグラムを更新し、婚姻届を公表。かしゆか、のっちが証人だったことを明かした。



【写真】3人そろって、婚姻届です 幸せしかない尊い3ショット

あ～ちゃんは11月11日にインスタで結婚を発表したばかりだった。「この度、一般男性と結婚しました」と報告。「昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑」とお相手を紹介していた。



15日のインスタでは婚姻届をPefumeの3人で持つ画像を掲載。「証人は、2人がしてくれました」と伝えた。書いた時の緊張が伝わるような、きっちりとした筆跡だった。



「書き間違いしたら怖いから一応 って5枚分書いてもらったけど 結果、聖書が5枚完成」とたっぷり“保険”を用意していたことも告白。「これはそのうちの1枚 近くで見守ってくれてる 守神様」と予備の婚姻届がお守り代わりになっていると明かした。



フォロワーは「これを『尊い』というのですね」「まさか実物が拝めるとは…」「うわー!これは貴重」とレアショットに感激。「20年近く応援してきて こんな日が来るなんて幸せです」と“親心”で喜ぶコメントもあった。



（よろず～ニュース編集部）