元AKB48のメンバーで、女優の清水麻璃亜（28）がこのほど、初写真集を2026年2月28日に発売することを発表した。



【写真】透き通るような白い肌…念願の初写真集で無防備な表情

清水は2015年にAKB48に加入。2023年に卒業後は女優として活躍し、現在はぐんま観光特使としても活動している。ショートドラマアプリ「BUMP」で4月に配信されたオリジナルドラマ「キカタン」ではセクシー女優になる主人公の米田千秋を演じている。



待望の初写真集では、アイドル時代にはみせなかった大胆な姿を披露。先行ショットとして、ヒップが強調されたバックショットや、曲線美や美ボディが際立つ水着ショットも公開された。



清水本人もSNSで「ビッグニュースです 『清水麻璃亜1st写真集』の発売が決定致しました！ この言葉を口にできる人生だとは思ってなかった…私も未だに驚きですが、とってもとっても嬉しい！！！」と写真集の発売について喜びの投稿をした。ファンからはSNS上で「まりあちゃん、ビッグニュース過ぎますよ！！」「ついに！よかった」「これはめでたい」と祝福のコメントが多く寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）