11月13日から3日間、AMミュージカル『リリィ』に出演させていただいた。
稽古期間から本番まで、本当に時間が過ぎるのが早かった。
ロスになるよ、といろんな人に言われるけど、きっとそうだろうなと思う。
河原絵里愛、エリア常務という役も、この作品も、座組のみなさまも、本当に全てが大好きで幸せな時間だった。
楽しいことはあっという間に過ぎる。もう11月。
SAKURA GRADUATIONとしての活動も、来年はラストイヤーになる。
「楽しいこと知ったあとのヒマは死ぬほど辛い。もしコイツが死んだらどうしよう。こんな気持ちなるんやったら知らんままのほうがよかったんちゃうかって思う。そういうことや」
--来世は他人がいい8巻151ページ。
私物
蓮二の、霧島へのセリフ。
“お前生きてて死ぬほど怖いと思ったことなさそうやしな”という語り口から始まる蓮二の話は、今の私にぴったりだ。
私は知ったことを後悔したくない。
ヒマになってそれが死ぬほど辛くても、もう一度、またそういう楽しいことを味わいたい。
ミュージカルも、アイドルも、そこで出会った人たちも、私の世界を広げてくれた。私の宝物たち。
小さい頃のおもちゃと同じで、タイムリーに使わなくなってしまっても、私の中に残る、大切な思い出をこれからもたくさん集めたい。
生きているから、これから先もきっと、たくさんの人に出会う。違う世界や環境を知る。いろんな感情がいっぱいになると思う。
でもそれを全部抱きしめて、最後まで走り切りたいと思う。
知らなかったままの自分より、今の私のほうがずっと幸せだから。
