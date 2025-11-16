第４２回マイルチャンピオンシップ・Ｇ１は、１１月２３日、京都競馬場の芝１６００メートルで行われる。

好メンバーがそろったが、春の安田記念を完勝したジャンタルマンタル（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）が最有力。前走の富士Ｓは勝ち馬との斤量差が２キロあって２着に敗れたが、あくまでも前哨戦の仕上げだったことも事実。ひと叩きして青写真通りの出走となるここで春秋マイルＧ１勝利を。

昨年の勝ち馬であるソウルラッシュ（牡７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ルーラーシップ）は、今年のドバイ・ターフで難敵ロマンチックウォリアーを撃破した。安田記念、富士Ｓは３着だったが、得意の京都コースなら逆転の目はある。

アスコリピチェーノ（牝４歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ダイワメジャー）はヴィクトリアマイルの勝ち馬。夏はジャックルマロワ賞に遠征したが、６着でも内容そのものは悪くなかった。滞在している栗東での動きも良く、ダイワメジャー産駒なら今の京都の馬場も合いそうだ。

ガイアフォース（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）は２キロ差を生かして富士ステークスを勝利。２２年９月のセントライト記念以来の重賞２勝目だった。先行策で結果を出し、脚質に幅が出た。安田記念２着の実績馬で、中間の動きも本格化を感じさせる。

レーベンスティール（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）は毎日王冠を制しての参戦。むらのあるタイプでつかみどころがないが、重賞４勝の地力は脅威。２走前のしらさぎステークスは体調面がひと息だったもので、マイル適性がないと判断するのは早計だ。