カルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジル代表は15日国際親善試合として、セネガル代表と対戦。



10月シリーズでは日本に大逆転を許し、敗北したことで同国代表には厳しい視線も送られたが、セネガル戦ではエステヴァン・ウィリアンとカゼミロのゴールで2-0の勝利を飾った。



そんななか、英『Daily Mail』は「ブラジルが急速にワールドカップの真の優勝候補になりつつある理由」という見出しで、アンチェロッティ監督率いるチームが優勝候補になる理由を3つ紹介している。





CASEMIROOO



O nosso volante amplia pra Seleção! Que toque pra tirar do goleiro!



2 x 0



2 x 0

同メディアは堅固な守備、そして流動的で勢いのある型破りな攻撃陣を今のブラジル代表の強みに挙げたが、3つ目として言及したのは指揮官が全幅の信頼を寄せるカゼミロ（33）の存在だ。ここ数シーズン、マンチェスター・ユナイテッドで批判が集まることも少なくなかったカゼミロだが、体を絞って以降はピッチ上での存在感は増しており、今シーズンはリーグ戦10試合のうち9試合でスタメンと定位置を確保している。そんなカゼミロはブラジル代表にとっても欠かせない存在になっているようで、アンチェロッティ監督はセネガル戦の後、同選手を次のように称賛した。「彼（カゼミロ）は本当によくやった。 ボールを持っている時にチームのバランスを保つ上で最も重要な選手だ。彼は戦術的に非常に賢く、高いクオリティを持っている。チームのリーダーとして我々にとっても非常に重要な選手だよ」来年の2月には34歳になり、大ベテランの領域に入ろうとしているが、カゼミロはユナイテッドでも代表でも再び中心的存在となっているようだ。