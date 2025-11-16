お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が15日に放送されたフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。先輩を痛烈に批判する場面があった。

この日のテーマは「炎上職人ノンスタ井上に鎮火芸を学ぶ！」。かつて当て逃げ事故で謹慎も華麗な復活を遂げている「NON STYLE」の井上に、SNS乗っ取り騒動の「アインシュタイン」稲田、何かと不祥事続きの「TKO」木本が質問をぶつけた。

スタジオのひな壇芸人たちは、木本復活の方法として不祥事をネタに漫才をしてみてはと提案。「NON STYLE」石田に作家を頼めばいいと盛り上がると、木本は「マジで発注できるの？」と石田に真剣なトーンで質問。この様子に久保田は「木本さん、木本さん。あんたそうやってね、すぐ人の恩とか借りるから誰もあんたのこと好きじゃないんだ」。「井上の炎上とあんたは違う。あんたはバックドラフトで傷ついてる人がめちゃくちゃいるから」と痛烈に批判した。

この発言にスタジオは「えぐるな」と大笑い。MCの明石家さんまも「お前何でマジな話すんの？」と久保田を“たしなめ”て笑いを誘った。

木本は2022年に巨額の投資トラブルで騒動に。芸能活動を一時休止の後、松竹芸能を退所した。