◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５」 日本―韓国（１６日・東京ドーム）

先発のマウンドに上がった中日・金丸夢斗投手が３回３安打３失点で降板した。最速は１５３キロ。２回まで快投ペースも、３回に韓国打線に攻略を許した。

初回、２死から三塁内野安打を許したが、後続を１５０キロの直球で空振り三振に打ち取った。

２回は先頭の５番打者を中飛、６番打者を遊邪飛とテンポ良く２アウトを奪うと、最後の打者をカウント１―２から１５１キロ直球で見逃し三振に打ち取った。

両軍無得点の３回、２つの四球と二塁打で１死満塁のピンチを迎えると、３番の宋成文に１２６キロ変化球を右前に運ばれ、走者２人が生還した。なおも１死一、三塁で、一塁走者がスタート。捕手の岸田が二塁に投げたが、一塁走者がスピードを緩めると、その間に三塁走者の安賢民がスタートを切った。ボールを受けた二塁・石上はホームに投げようとしたが、間に合わないと判断して立ち往生。三塁走者の生還を許しただけでなく、一塁走者にも二塁に進まれ、オールセーフとなり、重盗で３点目を失った。

２番手として楽天の西口直人投手がマウンドに上がった。