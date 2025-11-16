ＡＢＣテレビは１６日、同局の情報番組「おはよう朝日です」（月〜金曜・前５・００、関西ローカル）でメインＭＣを務める岩本計介アナウンサーが、来年３月２７日の放送をもって番組を卒業することを発表した。後任は水曜日のＭＣを務める同局の古川昌希アナウンサー。この日、大阪・万博記念公園で行われた番組イベント「おは朝パーク２０２５〜あしたも元気でいってらっしゃい」のステージ上で発表された。

２０１５年３月３０日から１１年に及んだ番組出演を振り返った岩本アナは「２０１５年に『おは朝ファミリー』に加入した当時は、まさか１１年もの長きにわたって出演させていただけるとは思ってもいませんでした。目の前のことに毎日必死で過ごしていたところ、ふと気づけば１１年間。これはひとえに、テレビや『おはパー』のようなイベントでいつも温かく応援してくださる方々のおかげです。心より感謝申し上げます」と語った。

岩本アナは卒業までの約４か月で「おは朝人生の集大成としての挑戦」を発表。世界最高峰エベレストの入口で、標高５５４５メートルのヒマラヤ山脈・カラパタールの頂に立つことを目指すという。