¥Õ¥é¡¼¥à½êÂ°¤Î¡Ö¤É¤ó¤ÊÌò¤Ç¤â¤³¤Ê¤¹¤È»×¤¦½÷ÀÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¤Ï¡ÖÍÂ¼²Í½ã¡×¡¢°µÅÝÅª1°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï10·î23¡Á24Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥Õ¥é¡¼¥à½êÂ°¤Î½÷ÀÇÐÍ¥¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö¥Õ¥é¡¼¥à½êÂ°¤Î¤É¤ó¤ÊÌò¤Ç¤â¤³¤Ê¤¹¤È»×¤¦½÷ÀÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú8°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤Ë¤Ï¡¢ÍÂ¼²Í½ã¤µ¤ó¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1993Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÍÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢2010Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ï¥¬¥Í¤Î½÷¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ä±Ç²è¡Ø¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤Î¹¥±é¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢2021Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø²ÖÂ«¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤ò¤·¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¡ÖÂè45²ó ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤ÇºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¶½ãÇÉ¤«¤é¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÌòÊÁ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¡¢2025Ç¯9·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦¿ÀÈø¿¿À¤Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÎø°¦¥É¥é¥Þ¤ä³Ø±à¤â¤Î¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡¢¼Ò²ñÇÉºîÉÊ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¸«¤»¤ëÁÇ¤Î´¶¤¸¤Ï¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¹µ¤¨¤á¤Ê´¶¤¸¤À¤±¤É¡¢Ìò¤Ë¤Ê¤ë¤È³èÈ¯¤ÇÌÀ¤ë¤¤°õ¾Ý¤Î¤â¤Î¤â¥¹¥Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç±éµ»¤¬¾å¼ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë¤Î¥®¥ã¥ë¤ÎÌò¤«¤éÀ¶Á¿¤ÊÌò¤Þ¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤È¼«Á³ÂÎ¤Î±éµ»¤ÇÉý¹¤¤ÌòÊÁ¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤¿¤á¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸½ºß37ºÐ¤Î¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢2006Ç¯¤Î¡Ø¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È¡Ù¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2007Ç¯¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¤¥¢¡¼¥²¡¼¥à¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï½÷»ÒÂçÀ¸Ìò¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢2010Ç¯¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ØSPEC¡Á·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¸ø°ÂÂè¸Þ²Ý Ì¤¾Ü»ö·ïÆÃÊÌÂÐºö·¸»ö·ïÊí¡Á¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÅöËã¼Ó°½Ìò¤òÇ®±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ä°åÎÅ¡¢Îø°¦¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥È¥Ã¥×ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ê¥¢¥¹¤«¤é¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÌò¤Þ¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë±ß±éµ»¤ÎÉý¤¬¹¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿Ä¹ºê¸©¡Ë¡¢¡ÖÁÇËÑ¤ÊÌò¤«¤éSPEC¤Î¤è¤¦¤Ê¾¯¤·´ñÈ´¤ÊÌò¤Þ¤ÇÉý¹¤¯±éµ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê°å»ÕÌò¤«¤é¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÃµÄå¡¢Á¡ºÙ¤ÊÎø¿ÍÌò¤Þ¤ÇÉý¹¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏÇÉ¤À¤«¤é¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡ÖÑÛ¤È¤·¤¿¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Ìò¤Ç¤â²Ä°¦¤¤Ìò¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¥á¥Ç¥£¤Ã¤Ý¤¤Ìò¤Ç¤â¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥Æ¥£¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
Í§Ìî ¥«¥¤
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼µÚ¤ÓÊÔ½¸Êäº´¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤¹¤ëËµ¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¹¥¤¤¬¹â¤¸¤ÆÊ£¿ô¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¼¹É®¡£Ãæ¤Ç¤â¤ª¾Ð¤¤¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÌÖÍåÅª¤Ë»ëÄ°¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¤Î¾ðÊó¼ý½¸¸»¤âÂçÈ¾¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¡£ÀëÅÁ²ñµÄ¡ÖÊÔ½¸Ž¥¥é¥¤¥¿¡¼ÍÜÀ®¹ÖºÂ Áí¹ç¥³¡¼¥¹¡×½¤Î»¡£
(Ê¸:Í§Ìî ¥«¥¤)
