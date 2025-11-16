ナンバープレートでかっこいいと思う「北関東の地名」ランキング！ 「水戸」「那須」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
車を走らせるとき、ふと前の車のナンバープレートに目がいくこと、ありますよね。数字や文字の並びもさることながら、「地名」の印象でその車の雰囲気がぐっと変わることも。中には「この地名、なんだかかっこいい！」と思わず感じてしまうものもあるでしょう。そんな“ナンバー地名のかっこよさ”について、多くの人がどう思っているのかを調べてみました。
All About ニュース編集部では、2025年11月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートでかっこいいと思う地名に関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでかっこいいと思う「北関東の地名」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「歴史やグルメなどから水戸がかっこいいと思いました」（50代女性／北海道）、「水戸黄門のイメージが強すぎる」（30代男性／大阪府）、「漢字と読み方がかっこいいと思うから」（30代女性／岡山県）といった声が集まりました。
回答者からは「那須高原を連想したり、名前の漢字がとてもかっこいいです」（30代女性／愛知県）、「別荘地帯でゆったりとしているイメージ」（20代女性／静岡県）、「御用邸があり、別荘地もある。上品な人が多く住むイメージが強い。また、酪農も盛んなのでかっこいいと思います」（40代女性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「北関東の中では、やはりつくばが未来都市で先進的なイメージがある」（60代男性／東京都）、「北関東の中でも近代的でスタイリッシュな印象があります。ほかの地名と比べても独特の響きがあり、知的で未来志向な雰囲気があるのが魅力です」（30代女性／秋田県）、「宇宙好きなのでかっこいいと思うから」（30代女性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2025年11月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートでかっこいいと思う地名に関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでかっこいいと思う「北関東の地名」ランキングの結果をご紹介します。
同率2位：水戸（茨城県）／53票2位に選ばれた1つ目の地名は、茨城県の県庁所在地である歴史的な地名「水戸」でした。「水戸」は歴史的な重みや県都としての格式が、「かっこいい」というイメージにつながったのでしょう。水戸黄門に代表される知名度の高さや親しみやすさも、かっこよさにつながる要素かもしれません。
回答者からは「歴史やグルメなどから水戸がかっこいいと思いました」（50代女性／北海道）、「水戸黄門のイメージが強すぎる」（30代男性／大阪府）、「漢字と読み方がかっこいいと思うから」（30代女性／岡山県）といった声が集まりました。
同率2位：那須（栃木県）／53票栃木県のリゾート地としてのイメージが強い「那須」も2位にランクインしました。別荘地としての優雅さや自然の豊かさが、「かっこいい」と評価されたのでしょう。避暑地や温泉地としても有名で、洗練されたイメージを持つ人も多いようです。豊かな自然と調和したリゾート感のある雰囲気が、ナンバープレートの文字としても魅力的に映っているのかもしれません。
回答者からは「那須高原を連想したり、名前の漢字がとてもかっこいいです」（30代女性／愛知県）、「別荘地帯でゆったりとしているイメージ」（20代女性／静岡県）、「御用邸があり、別荘地もある。上品な人が多く住むイメージが強い。また、酪農も盛んなのでかっこいいと思います」（40代女性／静岡県）といった声が集まりました。
1位：つくば（茨城県）／108票茨城県の筑波研究学園都市である「つくば」が、北関東エリアで1位となりました。ひらがな表記の親しみやすさと同時に、最先端の研究や技術を連想させる未来的なイメージが、圧倒的な「かっこよさ」として支持されました。伝統や歴史よりも、モダンで知的なイメージが、北関東エリアのナンバープレートとして最も魅力的だと評価されています。
回答者からは「北関東の中では、やはりつくばが未来都市で先進的なイメージがある」（60代男性／東京都）、「北関東の中でも近代的でスタイリッシュな印象があります。ほかの地名と比べても独特の響きがあり、知的で未来志向な雰囲気があるのが魅力です」（30代女性／秋田県）、「宇宙好きなのでかっこいいと思うから」（30代女性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)