【福島県の人気サウナ】「MINATOYA SAUNA」は本場フィンランド式のサウナが楽しめる！ BBQのセットプランも充実
若い男性を中心に、高い人気を誇るサウナ。大人気のサウナ目当てに、旅行をする人も少なくありません。しかし、全国各地に人気の施設があるだけに、どこを訪れるべきか迷ってしまいますよね。
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナを紹介します。今回紹介するのは、福島県で人気の施設「MINATOYA SAUNA」です。
※2025年11月時点で、Googleクチコミが500件以上、平均評価が4.0超えの銭湯を紹介しています
【アクセス＆料金】MINATOYA SAUNAの詳細情報
砂浜に設置されたテントサウナで本場フィンランド式のサウナ体験を堪能でき、目の前に広がる湖の絶景を眺めながら“ととのう”という非日常感を味わえる施設。水風呂の代わりに猪苗代湖に飛び込むのも、ここだけの体験です。また、手ぶらグランピングBBQを組み合わせたセットプランも充実しています。
「自然に囲まれた最高のロケーション」
「湖の水が冷たくて気持ちよかった。格別のととのいが得られました」
「自然と一体になれるような体験で、日常のストレスが吹き飛びました」
▼アクセス
所在地：福島県耶麻郡猪苗代町翁沢長浜870
最寄駅：JR磐越西線 猪苗代駅
交通手段：磐越自動車道 猪苗代磐梯高原ICより約15分
▼料金（日帰りテントサウナプラン）
※料金は全て税込です。3時間貸切、1名あたりの料金です。
MORZH (スタンダード) 4名利用時 4,000円
MORZH MAX (大型) 8名利用時 4,000円
(文:All About ニュース お買いもの部)
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナを紹介します。今回紹介するのは、福島県で人気の施設「MINATOYA SAUNA」です。
※2025年11月時点で、Googleクチコミが500件以上、平均評価が4.0超えの銭湯を紹介しています
「MINATOYA SAUNA」は本場フィンランド式のサウナを堪能できる
砂浜に設置されたテントサウナで本場フィンランド式のサウナ体験を堪能でき、目の前に広がる湖の絶景を眺めながら“ととのう”という非日常感を味わえる施設。水風呂の代わりに猪苗代湖に飛び込むのも、ここだけの体験です。また、手ぶらグランピングBBQを組み合わせたセットプランも充実しています。
「MINATOYA SAUNA」の口コミは？「MINATOYA SAUNA」には、以下のような口コミが寄せられています。
「自然に囲まれた最高のロケーション」
「湖の水が冷たくて気持ちよかった。格別のととのいが得られました」
「自然と一体になれるような体験で、日常のストレスが吹き飛びました」
アクセス・料金情報
▼アクセス
所在地：福島県耶麻郡猪苗代町翁沢長浜870
最寄駅：JR磐越西線 猪苗代駅
交通手段：磐越自動車道 猪苗代磐梯高原ICより約15分
▼料金（日帰りテントサウナプラン）
※料金は全て税込です。3時間貸切、1名あたりの料金です。
MORZH (スタンダード) 4名利用時 4,000円
MORZH MAX (大型) 8名利用時 4,000円
(文:All About ニュース お買いもの部)