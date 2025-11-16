¡Ö40Âå¤Ê¤á¤ë¤Ê¡×41ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë»Ë¾å2°Ì¤ÎËëÆâÄÌ»»1445²ó½Ð¾ì¡Ä²£¹ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬»ÙÅÙÉô²°¤ÇÌ¾¸ÀÏ¢È¯¡ÚÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡Û
¡¡¢¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½êÃæÆü¡¦Âç¤ÎÎ¤¡Ê¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¡Ë¶ÌÏÉ¡Ê16Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤³¤ÎÆü¤¬41ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿ÅìÁ°Æ¬4ËçÌÜ¤Î¶ÌÏÉ¡ÊÊÒÃËÇÈÉô²°¡Ë¤¬¡¢²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤ò¤¢¤È°ìÊâ¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¡¢´ÛÆâ¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡7ÆüÌÜ¤Ï²£¹ËË¾ºÎ¶¤Ë·ã¤·¤¤ÆÍ¤²¡¤·¤Î±þ½·¤ÎËö¤ËÀËÇÔ¡£º£²ó¤Ï±¦¤Ç¤ª¤Ã¤Ä¤±¤ÆÂç¤ÎÎ¤¤ò¸åÂà¤µ¤»¤ë¤È¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¤Ç¤Î¤ÉÎØ¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ²£¹Ë¤ò¤Î¤±¤¾¤é¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º¸¤Ë¤Ò¤é¤ê¤ÈÆ°¤¤¤¿Âç¤ÎÎ¤¤Î¤Ï¤¿¤¤Ë¶þ¤·¤¿¡£¤¤ï¤É¤¤¾¡Éé¤â¡¢¼«¿È¤¬40ºÐ8¥«·î¤À¤Ã¤¿º£Ç¯¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤ÎÂç¤ÎÎ¤Àï¤ÇµÏ¿¤·¤¿ºÇÇ¯Ä¹¶âÀ±¡Ê¾¼ÏÂ°Ê¹ß¿·ÆþËëÎÏ»Î¡Ë¹¹¿·¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼è¤êÆ¨¤·¤¿¡×¡£»ÙÅÙÉô²°¤ÎÉ÷Ï¤¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ²ù¤·¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¡£¿ô¥»¥ó¥Á¤Î°ã¤¤¤À¤«¤é¤Í¡×¡Ö40ºÐ¤ÎºÇ¸å¤â41ºÐ¤ÎºÇ¸å¤â²£¹ËÀï¡£¤¤¤¤µÇ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤â·Ú¤ä¤«¤À¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï»ÄÇ°¤À¤±¤É¤Í¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡×¡£½êÂ°¤¹¤ëÊÒÃËÇÈÉô²°¤¬2017Ç¯¤Î¶å½£¹ë±«¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿Ê¡²¬¸©Ä«ÁÒ»Ô¤Ë½É¼Ë¤ò¹½¤¨¤ë¶å½£¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡²áµî¤Ë8¸Ä¤Î¶âÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¶ÌÏÉ¤Ï¡Ö²£¹ËÀï¤ÏÇ³¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê³Ú¤·¤ß¡£Ç³¤¨¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤¿¡£Ç³¤¨¤ë¤ÈÂçÂÎÉé¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Þ¤À¤ä¤ì¤Þ¤¹¤Í¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡£¥È¥·¡ÊÇ¯Îð¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¿´¤Ê¤ó¤À¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö40Âå¤Ê¤á¤ë¤Ê¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÇËëÆâÄÌ»»½Ð¾ì1445²óÌÜ¡£¸µÂç´Ø³¡¹Ä¡ÊÊ¡²¬¸©Ä¾Êý»Ô½Ð¿È¡£¸½Àõ¹á»³¿ÆÊý¡Ë¤òÈ´¤¤¤Æ»Ë¾åÃ±ÆÈ2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¾¡Éé¤Ï¹õÀ±¤Ç¤â¿´¤ÎÃæ¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ë41ºÐ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£¡ÊÎÓ¡¡¸¶¹°¡Ë