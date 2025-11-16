¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥»¥ó¥¹¤¤¤¤¡×ÌµÀº¤Ò¤²¤ËÌµÂ¤ºî¥Ø¥¢¡Äµ®Çµ²Öà·ãÊÑ¥¤¥±¥ª¥¸áÆ«·Ý¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÌµ¤Ë¤Ê¤ì¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¾Ð´é¤¬²Ä°¦¤¤¡×
¡¡¸µ²£¹Ë¤Îµ®Çµ²Ö¸÷»Ê¤µ¤ó(53)¤¬à¥¤¥±¥ª¥¸á»Ñ¤Î·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤ï¡Á¡Á¡ÁÆ«·Ý¤Ï»þ´Ö¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´½¸Ãæ¡£»¨²»¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÇºîÆ«¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢É³¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç´ÅÚ¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£¡¡ÌµÀº¤Ò¤²¤ËÌµÂ¤ºî¥Ø¥¢¤ÇÆ«·Ý¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¿ÆÊý¤¬¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤ËÀ¸¤À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥»¥ó¥¹¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö½¸Ãæ¤·¤ÆÊª»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤Î¤Ïµ®Çµ²Ö¤µ¤ó¤Î¤ªÆÀ°Õ¤´¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÆ«·Ý¤ÏÌµ¤Ë¤Ê¤ì¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¾Ð´é¤¬²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£