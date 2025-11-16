◎あすの全国の天気

17日（月）は前線が通過する北日本や北陸で雨が降りそうです。北日本では風も強まり、大荒れの天気となるでしょう。北海道の日本海側北部では未明から明け方にかけて暴風に警戒してください。また、北海道は昼前にかけて大雨による低い土地の浸水などに十分ご注意ください。前線通過後は次第に冬型の気圧配置が強まり、この時期としては強い寒気が流れ込みそうです。北海道は雨が次第に雪に変わり、吹雪く所があるでしょう。

夜は東北や東日本の山沿いでも雪になる所がありそうです。関東から九州にかけては日差しが届いて、昼間は気温が上がりそうです。

◎あすの予想気温

朝の最低気温は北日本や西日本で前日より高い所が多く、釧路は10℃も高い6℃でしょう。青森は6℃高い7℃の予想です。札幌は3℃、仙台は6℃、新潟は7℃、東京は10℃、名古屋は8℃、大阪と福岡は11℃でしょう。

日中の最高気温は北海道で前日より低い所が多いでしょう。札幌は3℃低い7℃の予想です。東北南部や関東は前日より高い所が多くなりそうです。仙台は6℃高い20℃、東京は3℃高い21℃で、昼間は過ごしやすいでしょう。その他は大体前日と同じくらいで、名古屋、新潟、大阪、福岡は20℃の予想です。

なお、北日本や日本海側の地域は、寒気が流れ込む午後から急に寒くなりそうです。冷たい風も強まるでしょう。

◎週間予報

・西日本と沖縄

山陰は19日(水)にかけて、冷たい雨や雪が降るでしょう。山沿いでは積もる所もありそうです。晴れ間の出る太平洋側も週中頃は寒くなります。19日(水)の最高気温は大阪と福岡で13℃、広島で12℃と、師走並みの寒さとなるでしょう。沖縄は17日(月)の夜から18日(火)にかけて雨が降りそうです。

・東日本

19日(水)の午前にかけて、今シーズン一番の強い寒気が流れ込むでしょう。山沿いでは、積雪や路面の凍結にご注意ください。また、19日(水)から21日(金)にかけては東京や名古屋でも最低気温が5℃くらいまで下がりそうです。起きたらすぐ、暖房をつけたくなるような冷え込みとなるでしょう。

・北日本

北海道は18日(火)にかけて吹雪く所があるでしょう。また、18日(火)、19日(水)は東北の平地も雪の所が多くなりそうです。週後半も日本海側は雨や雪が続くでしょう。太平洋側は晴れる日が多いですが、こちらも特に週半ばは寒くなりますので、体調管理にお気をつけください。