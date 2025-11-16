◇侍ジャパンシリーズ2025 韓国-日本(16日、東京ドーム)

野球日本代表・侍ジャパンで先発登板した金丸夢斗投手が、3回に代表初失点を喫しました。

2回まで被安打1本と無失点の投球を続けていた金丸投手。しかし3回、四球とヒットで1アウト満塁のピンチを招き、来季MLB挑戦を表明しているソン・ソンムン選手のタイムリーを浴びます。これで2点の先制を許すと、さらにホームスチールも決められ、この回3失点。この回を投げ終えて金丸投手は降板となりました。成績は3回60球を投げて、被安打3、奪三振4、与四球2、3失点となっています。

金丸投手は大学時代の欧州代表戦でトップチーム初選出。この試合では2回4奪三振無失点の好投を披露していました。さらに先日行った広島との練習試合でも、5回途中から7回までマウンドにあがり、7人の打者を相手に一度の出塁も許さない好投。しかしこの日、痛恨の失点を喫しました。

それでも直後の4回には、日本打線が反撃。1アウト満塁の好機をつかむと、佐々木泰選手のタイムリーなどで同点に追いつきました。