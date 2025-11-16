女優芦田愛菜（21）俳優岡田将生（36）が16日、大阪市内でアニメ映画「果てしなきスカーレット」（細田守監督、21日公開）の舞台あいさつに登壇した。

父を殺された中世の王女スカーレットが復讐（ふくしゅう）の旅に出る物語。スカーレットを演じた兵庫県出身の芦田は「今日は来てくれてほんまにありがとー！ 楽しんでいってやー」と関西弁であいさつ。現代の日本人看護師・聖（ひじり）役の岡田は「大阪に来られてめっちゃうれしいわ〜！ どうぞよろしくお願いします」と続け、細田監督も2人の流れを受け、「皆さん初めまして。監督の細田守と申します。よろしゅうお願いしますわ〜」と慣れない関西弁を披露すると、会場は大いに沸いた。

役作りについて芦田は「すごく深く、悩み苦しんでいるキャラクターだったので、それをどうやって表現しようかなと、私自身も悩み、体当たりで演じさせていただきました」と振り返り、「叫ぶシーンも、悲しみの叫びだったり、あるいは、怒りなのか奮い立たせる叫びなのか、いろいろな種類があって、なかなか出すことのない声なので、どんな風に表現したらいいんだろうと、迷いや戸惑いが最初はありましたが、実際にやってみて、とにかくやってみて、なんとかスカーレットに近づいていけました」と話した。

最後に芦田は「この映画は生きるや、愛についてのメッセージがたくさん詰まっている作品ですが、誰かを愛する、何かを愛する、そして自分自身を愛するということはすごく大事なことなんじゃないかなと、思わせてくれる作品だと思います。ぜひ皆さんも生きることや、愛とはなんだろうと、考えながら観ていただけるとうれしいです」と熱く語った。