¡Ú£Ï£Î£Å¡ÛµÈÀ®Ì¾¹â¡¡ÅÜÅó40Ï¢¾¡¤Ç¥à¥¨¥¿¥¤À¤³¦²¦ºÂÂ×´§¡ª¡ÖËÜÅö¤ËÉÔ°Â¤ÇÉÝ¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ï£Î£Å£±£·£³¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¥¢¥È¥àµé¥à¥¨¥¿¥¤À¤³¦²¦ºÂ·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢µÈÀ®Ì¾¹â¡Ê£²£´¡Ë¤¬¥Ì¥ó¥¹¥ê¥ó¡¦¥Á¥ç¡¼¡¦¥±¥Ã¥È¥¦¥£¥Ê¡¼¡Ê£³£°¡á¥¿¥¤¡Ë¤Ë£µ¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡ËÈ½Äê£³¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¡¢½éÂå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡µÈÀ®¤Ï£¸·î£²£¹Æü¤Ë¥¿¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö£Ï£Î£Å¡¡£Æ£ò£é£ä£á£ù¡¡£Æ£é£ç£è£ô£ó£±£²£²¡×¤Ç¥Ï¥Þ¥À¡¦¥¢¥º¥Þ¥Ë¤ò£³£Ò£Ô£Ë£Ï¤Ç²¼¤·¡¢¼«¿È¤ÎÏ¢¾¡¤ò£³£¹¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¡¢¿·Àß¤µ¤ì¤¿Æ±²¦ºÂÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡£±£Ò¤«¤éµÈÀ®¤¬¶¯Îõ¤Ê¥¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¥Ì¥ó¥¹¥ê¥ó¤ò¹¶¤áÂ³¤±¤ë¡£½ª»Ï¡¢»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤¿µÈÀ®¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¤È¤Ê¤ê¡¢£´£°Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥±¡¼¥¸Æâ¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿µÈÀ®¤Ï¡Ö¥Ì¥ó¥¹¥ê¥óÁª¼ê¡¢ËÍ¤ÈÀï¤¦¤Þ¤Ç£·Àï£·¾¡¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á°²ó¥½¥ó¥Á¥ã¥¤¥Î¡¼¥¤¡Ê¡¦¥²¥Ã¥½¥ó¥ê¥Ã¥È¡Ë¤È¤¤¤¦¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ë¥Ì¥ó¥¹¥ê¥óÁª¼ê¤â¤¹¤´¤¤Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÉÔ°Â¤ÇÉÝ¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖËÜ²»¤ò¸À¤¦¤È£Ë£Ï¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ì¥ó¥¹¥ê¥óÁª¼ê¤âËÜÅö¤Ë¶¯¤¤Áª¼ê¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÅÝ¤·¤Ë¹Ô¤¯µ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¤¿¡£Å¨ÃÏ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Ç¼«Ê¬¤È»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥à¥¨¥¿¥¤³¦¤ÎºÇ¶¯²¦¼Ô¤¬¡¢º£¸å¤âÌö¿Ê¤òÂ³¤±¤½¤¦¤À¡£