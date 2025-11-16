歌手の倖田來未が先輩歌手が、４３歳の誕生日当日の１３日に生出演した日本テレビ系音楽特番「ベストヒット歌謡祭２０２５」（午後７時）の楽屋裏ショットや、母の顔出し親子ショットを公開した。

倖田は１６日、自身のインスタグラムを更新。「誕生日の楽屋裏ではたくさんの方とお会いできました コーちゃんパイセンはわざわざ楽屋に来てくれて、キーナは、時間が空いたら遊びに来てくれるとゆうスタイル笑笑 そして朝プレゼントまで持ってきてくれました」と記し、ダンスボーカルユニット「ＴＲＦ」のＤＪ ＫＯＯ、氷川きよしとの写真、氷川からのバースデーカードを持った写真などを投稿。

「ダイスのみんなもお花持ってきてくれて 最高の先輩ａｎｄ後輩ａｎｄ同期やないかいな！笑笑 幸せものでする！オカンも駆けつけてくれてお好み焼きへ！ ２４時またぎは、健ちゃんもテレビ電話繋ぎながらのフィニッシュとなりました！笑笑 スタッフ、友達、家族みんなで最高の誕生日でした！」とつづり、５人組ボーカル＆ダンスグループ「Ｄａ−ｉＣＥ」とＫＯＯの動画、母とお好み焼きを食べている姿や、夫のロックバンド「ＢＡＣＫ‐ＯＮ」のＫＥＮＪＩ０３とテレビ電話しながら食事をするショットなどもアップした。

この投稿には「素敵な方々に囲まれて 改めてオタオメ」「茂子ママだ くぅを産んでくれてありがとう」「愛され來未ちゃん」「仲良しファミリー」「美人母娘」「幸せそうな誕生日で見てる私も幸せ！」「みんな優しい」などのコメントが寄せられた。