°É¡¡ÉáÃÊ¤ÏÀ¤ÏÃ¾Æ¤¤À¤±¤É¡ÄËÜ²»¥Ý¥í¥ê¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡½÷Í¥¤Î°É¡Ê£³£¹¡Ë¤¬¡¢£±£¶Æü¹¹¿·¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤è¤Ë¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ë½Ð±é¡£Æ´¤ì¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÆóµÜÏÂÌé¤«¤é¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢°É¤Ï¡ÖºÇ¶á¤µ¡¢¤½¤Î°è¤ò¤µ¡¢¤â¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÇº¤ß
¡ÖÎø¥ê¥¢¡ÊÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ë¤È¤«¸«¤ë¤Î·ë¹½¹¥¤¤Ê¤Î¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬»ö¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤¿¤ê¥¥å¥ó¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¡Ø¤¢¤Ã¤¿¤Í¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÍýÍ³¤Ï¡ÖÇ¯ÎðÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°É¤Ï¡ÖÀ¤ÏÃ¾Æ¤¤À¤«¤é¤¢¤ì¤³¤ì¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢ÉáÃÊ¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢À¤ÏÃ¤ò¾Æ¤«¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸¤¤À»Ò¶¡¤À¡×¤ÈÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡ÖÍ§¤À¤Á¤È¤«Íè¤Æ¤´ÈÓ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤«¤âÂç¹¥¤¤À¤«¤é¡¢Á´Á³¤Ê¤ó¤È¤â¶ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Í¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤Ç¤â¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡Ö¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤ò·è¤á¤ë¤Î¤âÃÊ¼è¤ë¤Î¤â¶ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤«¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÆ´¤ì¤ë¤Ê¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£