サカナクション・山口一郎のソロイベント『山口一郎の遭遇』が両国国技館で開催決定

サカナクションのフロントマン・山口一郎が、2026年3月に両国国技館で自身のイベント『山口一郎の遭遇』を開催することを発表した。

■山口一郎の「個」の世界が両国国技館に広がっていく

今年、サカナクションとして約3年ぶりとなる新曲「怪獣」のリリースを皮切りに、追加公演を含む全36公演の全国ツアー『SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”』を完走。「怪獣」は各種チャートやストリーミングでも存在感を示し、今年を象徴する楽曲のひとつとなった。

山口一郎としては、バンド活動と並行して、うつ病のリハビリとして始めたYouTubeチャンネルでのトークや歌唱配信など、“個”としてのドキュメンタリーを継続的に発信。そんなYouTubeでの活動も間もなく3周年を迎え、その応援への感謝を込めて企画されたリアルイベントが、今回の『山口一郎の遭遇』だ。

本公演は2部構成を予定しており、1部では山口一郎によるサカナクション楽曲のリアレンジなどのライブ、2部ではソロ公演ならではのレクリエーション的な内容も盛り込んだ企画を実施し、YouTubeチャンネルの空気感をそのまま持ち込む構成になる。

また、センターステージでの実施が予定されており、演出はサカナクションのライブ演出や映像作品を数多く手がけてきた映像ディレクター・田中裕介氏が担当。さらに、イベント2日目となる3月5日には昼夜2公演の実施も決定している。

イベント詳細やチケット情報などは後日発表となるので、今後の続報に注目だ。

■イベント情報

『山口一郎の遭遇』

［2026］

03/04（水）東京・両国国技館（夜公演）

03/05（木）東京・両国国技館（昼公演）

03/05（木）東京・両国国技館（夜公演）

■【動画】サカナクション「怪獣 from『SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”』」

■関連リンク

『山口一郎の遭遇』特設サイト

https://sakanaction.jp/feature/sogu

サカナクション OFFICIAL SITE

https://sakanaction.jp/