LE SSERAFIMの星野源プロデュース楽曲「Kawaii（Prod. Gen Hoshino）」のMV再生数が1000万回突破
星野源がプロデュースを務めるLE SSERAFIMの楽曲「Kawaii （Prod. Gen Hoshino）」のMVが、1000万回突破を突破した。
■MVでは人気キャラ・マイメロディ＆クロミともコラボレーション
「Kawaii （Prod. Gen Hoshino）」は、6月24日にリリースされて7月9日にMVが公開。この曲が主題歌となっているNetflixシリーズ『My Melody & Kuromi』の本編映像も使用されて大きな反響を呼んだ。
普段はグルーブ感が際立つパワフルなパフォーマンスを披露することが多いLE SSERAFIMが、マイメロディとクロミをイメージしたセットの中で楽しく戯れるなど可愛らしい表情が新鮮な魅力を発揮。そしてサビの部分では、歌詞の「24/7 I gotcha」を表した振り付けがキャッチーで、思わず真似したくなるようなパフォーマンスも大きな人気を呼んだ。
■11月18～19日には初の東京ドーム公演も開催！
LE SSERAFIMは、11月18日～19日に初の東京ドーム公演を開催。今年4月に韓国・仁川公演を皮切りに開始し、全18地域27公演で世界中のファンを魅了した、自身初のワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’』のアンコール公演となっており、彼女達のワールドワイドな活躍に今後も注目だ。
