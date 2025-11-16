◇ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025第2戦 日本―韓国（2025年11月16日 東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」の金丸夢斗投手（22＝中日）は16日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」韓国戦に先発し、3回を3安打3失点だった。

立ち上がりからしなやかな投球フォームで150キロを超える直球とキレのある変化球を投げ込んだ。初回は2死から三塁内野安打を許すも、4番の韓東熙（ハン・ドンヒ）を高めの直球で空振り三振。2回も3者凡退で切り抜けた。

だが、両軍無得点の3回に2四球と左翼線二塁打などで1死満塁とし、宋成文（ソン・ソンムン）に変化球を右前に運ばれ2点を失った。さらに1死一、三塁から韓東熙を三振に仕留めた際に重盗を決められ、3点目を奪われた。

関大から24年ドラフトで4球団競合の末に中日に入団。プロ1年目は15試合に登板して2勝6敗と勝ち星には恵まれなかったが、防御率2.61と奮闘した。

侍ジャパンのトップチームにはプロ入り前に初選出。昨年３月の欧州代表戦戦の第2戦に先発して、2回パーフェクト、４奪三振の快投を見せていた。