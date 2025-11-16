サカナクションのフロントマンである山口一郎が、2026年3月に両国国技館で自身のイベント＜山口一郎の遭遇＞を開催することを発表した。

サカナクションは今年、約3年ぶりとなる新曲「怪獣」のリリースを皮切りに全国ツアー＜SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”＞を完走。「怪獣」は各種チャートやストリーミングでも存在感を示し、今年を象徴する楽曲のひとつとなった。

山口一郎としては、バンド活動と並行して、うつ病のリハビリとして始めたYouTubeチャンネルでのトークや歌唱配信など、“個”としてのドキュメンタリーを継続的に発信してきた。間もなくYouTubeでの活動も3周年を迎え、その応援への感謝を込めて企画されたリアルイベントが今回の＜山口一郎の遭遇＞である。

本公演は2部構成を予定しており、1部では山口一郎によるサカナクション楽曲のリアレンジなどのライブ、2部ではソロ公演ならではのレクリエーション的な内容も盛り込んだ企画を実施し、YouTubeチャンネルの空気感をそのまま持ち込む構成になる。

また、センターステージでの実施が予定されており、演出はサカナクションのライブ演出や映像作品を数多く手がけてきた映像ディレクター・田中裕介氏が担当。さらにイベント2日目となる3月5日(木)には昼夜2公演の実施も決定している。

イベント詳細やチケット情報などは後日発表となる。

■＜山口一郎の遭遇＞

2026年

03月04日（水）両国国技館 夜公演

03月05日（木）両国国技館 昼公演

03月05日（木）両国国技館 夜公演 ・チケット情報

詳細は後日発表となります。 山口一郎の遭遇 特設サイト https://sakanaction.jp/feature/sogu