½ïÊý¹§»Ô´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¹Åç¤¬3Ï¢ÇÆ¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡¡°ÂÉôÍ§Íµ¤¬Ê¬ÀÏ¡Ö¤³¤³¤¬°ìÈÖ¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î°ÂÉôÍ§Íµ»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡Ù¤Ç7Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë½Ð±é¡£¹Åç¤ò¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿½ïÊý¹§»Ô»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡=BS10Äó¶¡
¡û½ïÊý¹§»Ô´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¹Åç¤¬3Ï¢ÇÆ¤Ç¤¤¿ÍýÍ³
¹Åç¤Î¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢°ÂÉô»á¤Ï¡Ö3Ï¢ÇÆ¤Î¤È¤¡¢¥Á¡¼¥à¤¬²¿¤Ç°ìÈÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢½ïÊý´ÆÆÄ¤¬ËÍ¤¿¤Á¤¬¤ä¤ëÌîµå¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤³¤¬°ìÈÖ¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö(¼«Ê¬¤Ï)4¿Í¤Î´ÆÆÄ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó´ÆÆÄ¡¢ÌîÂ¼¸¬ÆóÏº¤µ¤ó¡¢½ïÊý¤µ¤ó¡¢º´¡¹²¬¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¥«¥é¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌ¾Á°¤òµó¤²¤Ä¤Ä¡¢¡Ö½ïÊý¤µ¤ó¤À¤±¡¢¡Ø²æ¡¹¤ÏÅê¼ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼é¤ê¾¡¤ÄÌîµå¤ò¤ä¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Î½éÆü¤Ë¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÌîµå¤ò¤ä¤ë¤«¡¢Áª¼ê¤¬¤¢¤Þ¤êÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÌÔÎý½¬¤Ï¤¹¤ë¤±¤É¡¢»È¤¤Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö½ïÊý´ÆÆÄ¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¼éÈ÷Îý½¬¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¤ä¤Ã¤¿¡£Ìî¼ê¤Ï¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤«¤é½Å¤Í¤Æ¡£ÀÐ°æÂöÏ¯¤µ¤ó¤¬¡Ø¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ç1ÅÀ¼è¤ì¤ë¤Î¤«¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¡¢ÅðÎÝ¡¢¥Ð¥ó¥È¡¢µ¾À·¥Õ¥é¥¤¡¢¤¸¤ã¤¢¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Îý½¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¤ä¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»È¤¦¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç¤Ç³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡Ù(BS10 Ëè½µÌÚÍË22:00¡Á)¤Ï¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦OB¤¿¤Á¤¬¡Ö¥À¥°¥¢¥¦¥È¡×(»î¹çÃæ¤Ë´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤¬ÂÔµ¡¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á)¤ÇÏÃ¤¹¤è¤¦¤Êµå³¦¤Î¥¢¥ì¥³¥ì¤ò¸ì¤ëÌîµå¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£¼«Ê¬¤¬°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤òÁª¤Ö¡Ö²¶¤Î¥Ù¥¹¥È9¡×¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÌîµå¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÁÌä¤Ë¥²¥¹¥È¤¬Ä¾µå¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¶µ¤¨¤Æ! ÌîQ½Î¡×¤Ê¤É¡¢Ìîµå¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤´ë²è¤¬¸«¤É¤³¤í¡£
¡Ø¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡=BS10Äó¶¡
¡û½ïÊý¹§»Ô´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¹Åç¤¬3Ï¢ÇÆ¤Ç¤¤¿ÍýÍ³
¹Åç¤Î¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢°ÂÉô»á¤Ï¡Ö3Ï¢ÇÆ¤Î¤È¤¡¢¥Á¡¼¥à¤¬²¿¤Ç°ìÈÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢½ïÊý´ÆÆÄ¤¬ËÍ¤¿¤Á¤¬¤ä¤ëÌîµå¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤³¤¬°ìÈÖ¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö½ïÊý´ÆÆÄ¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¼éÈ÷Îý½¬¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¤ä¤Ã¤¿¡£Ìî¼ê¤Ï¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤«¤é½Å¤Í¤Æ¡£ÀÐ°æÂöÏ¯¤µ¤ó¤¬¡Ø¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ç1ÅÀ¼è¤ì¤ë¤Î¤«¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¡¢ÅðÎÝ¡¢¥Ð¥ó¥È¡¢µ¾À·¥Õ¥é¥¤¡¢¤¸¤ã¤¢¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Îý½¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¤ä¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»È¤¦¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç¤Ç³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡Ù(BS10 Ëè½µÌÚÍË22:00¡Á)¤Ï¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦OB¤¿¤Á¤¬¡Ö¥À¥°¥¢¥¦¥È¡×(»î¹çÃæ¤Ë´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤¬ÂÔµ¡¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á)¤ÇÏÃ¤¹¤è¤¦¤Êµå³¦¤Î¥¢¥ì¥³¥ì¤ò¸ì¤ëÌîµå¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£¼«Ê¬¤¬°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤òÁª¤Ö¡Ö²¶¤Î¥Ù¥¹¥È9¡×¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÌîµå¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÁÌä¤Ë¥²¥¹¥È¤¬Ä¾µå¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¶µ¤¨¤Æ! ÌîQ½Î¡×¤Ê¤É¡¢Ìîµå¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤´ë²è¤¬¸«¤É¤³¤í¡£