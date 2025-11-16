この記事をまとめると ■近年の物流業界で大きな問題として挙げられるのはトラックやトレーラーの運転手不足だ ■トラックに鉄道・船舶・航空機を組み合わせた輸送の方法をモーダルシフトという ■トラックやトレーラーごと積載して輸送する貨物船はRO-RO船と呼ばれている

トラックドライバー不足問題の解決へつながるか

「物流の2024年問題」でトラックドライバー不足が深刻化し、トラック輸送に大きな懸念が生じている。その対策のひとつとして、トラックと鉄道・船舶・航空機などを組み合わせて輸送するモーダルシフトの取り組みが進められているのだ。そのなかで、トラックと船舶を利用する方法ではカーフェリーのほかに、トラックやトレーラーごと積載して輸送する貨物船の「RO-RO船（ローロー船）」が利用されている。

カーフェリーは旅客船に分類されるから、貨物より旅客や個人の車両を運搬することが多く、一般にもよく知られた存在だ。しかし、RO-RO船は貨物船だから一般人を乗せることがないので、世間ではあまり馴染みがない。多くは、車両の乗下船ができるように船首・船尾・船側のいずれかにランプウェイをもち、港に接岸したときはそこから車両の出し入れを行う。

RO-RO船の呼び名は「ロールオン&ロールオフシップ」の略で、トラックの乗り込み（ロールオン）と下船（ロールオフ）を意味している。出発地でトレーラーが自走して船に乗り込み、荷物を積んだトレーラーを置いてトラクタだけが下船する。到着地ではそこで待機しているトラクタが乗船し、トレーラーを連結して下船するのだ。

この方式なら、トラクタが乗船しないぶんだけ荷物を多く積めるから、積載効率が向上する。また、トレーラーのドライバーも着荷先までいかなくてもよいので、勤務時間を抑えることができるのだ。トラクタやドライバーが乗船することもあるが、旅客船ではなく乗船定員が少ないのであまり例は多くないという。

船員と運転手が織りなす乗下船作業はまさに神業

RO-RO船は多くの貨物を効率よく運搬するために、非常に大きな作りになっている。外洋に出ず国内だけで運行する内航船でも、5000〜1万トン超えが当たり前で、とくに船体の幅が広いという特徴をもっている。これは、トレーラーなどの貨物車両を効率よく乗降させるためだ。

とはいえ、やはり船である以上は地上のヤードのようにはいかない。ランプ部分を含めて余裕のある通路が確保されているわけではないのだ。トラクタを操るドライバーは、上下左右がギリギリのところを通って、一発でトレーラーを所定の位置に停める必要がある。

船の構造や大きさにもよるが、ランプ部分はトレーラーが2台は通れる程度の幅がある。しかし、陸地から入るときも船から出ていくときも、かなり鋭角に曲がらなければならない場合があるのだ。陸地側は敷地に余裕があれば大まわりをすることもできるが、船内は狭いので慎重に下船ルートを確認する必要がある。

大きな船の場合、多くは前から入ってスイッチバックをし、トレーラーを所定の位置に停止させる。小さな船だと、バックで入らなければならないこともあるのだ。船倉に並ぶトレーラーの間隔は、50cmとない。船倉がいっぱいになってくると、切り返す場所も少なくなってくる。このような条件下でトレーラーをきれいに並べていくのだから、トレーラーヘッドのドライバーは、まさに神業のもち主といっても過言ではないのだ。

もちろんこの作業には船側にも舷門作業員などの荷役スタッフがいて、安全確認や誘導などを行なってドライバーのサポートをしている。両者の息がぴったり合うからこそ、短い時間で事故なく乗船・下船作業がスムースに行えるのだ。一般人が彼らの活躍を見ることはないが、我々の手もとに届くあらゆるものは、こういった人たちの努力によって運ばれてきているのである。