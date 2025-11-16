「独占！！スポーツ情報」などでキャスターを務め、女性アナウンサーの草分けとしてスポーツの現場を取材した元日本テレビのアナウンサー・関谷亜矢子（６１）が１６日までにＳＮＳを更新。元ヤンキースの松井秀喜さんとの再会を報告した。

１１月２日付のインスタグラムで「先日、企業様パーティーのトークショーでご一緒しました。」と笑顔の２ショットを添えて投稿。「３３年前、巨人入団が決まった後に、ご実家から中継で番組に生出演していただいたのが始まり。そこから何回も取材させていただきましたが、変わらない温厚で謙虚なお人柄、そしてすっかりジェントルマンになって、いい歳の重ね方をしていらっしゃると感心してしまいました」と伝えた。

ドジャース山本由伸投手がワールドシリーズのＭＶＰに輝いたことに触れ、「日本人第一号は、２００９年ヤンキースの松井さんでした」と紹介し、「ご本人は『もう、昔の話ですよ』と謙遜されていましたが、改めて偉大な先駆者だったなあとしみじみ。」とつづった。

コメント欄には「笑顔にお人柄が滲み出てますよね」という声が届き、関谷は「かなり年下なのに、年上のような人間力を感じました」と返信。ほかにも「素敵なツーショット」「貴重な２ショット」「笑顔が最高！仲の良さがわかります！」などの声が寄せられている。