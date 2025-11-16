こう着ればいいのか！【GU】部屋着見えを回避♡「大人スウェットコーデ」

部屋着感が出やすいスウェットトップスを、おしゃれに着こなすポイントは？ 大人女性らしく仕上げるなら、スタッフさんの素敵なコーデを参考にしてみて。程よく上品見えする【GU（ジーユー）】のスウェットトップスを使った、抜け感と上品さのバランスが絶妙なコーデを紹介します。

きれいめモノトーンで上品仕上げ

【GU】「パフスウェットプルオーバー」\1,290（税込・セール価格）

グレーのスウェットトップスに、白ブラウスをレイヤードしたコーデ。フリルの襟元が上品なアクセントになり、部屋着感なくスウェットトップスを取り入れられそうです。黒のスカートと小物で全体を引き締めれば、程よく抜け感のあるきれいめスタイルに。アクセサリーも上品見えしやすいパールやゴールド系などを選ぶのがおすすめです。

どこかクリーンな大人カジュアルコーデ

「パフスウェットプルオーバー」はバルーン袖で、コンパクトな着丈とのバランスが絶妙。ゆるすぎないシルエットが、ラフな中にもきちんとした印象をプラスしてくれそうです。ブラックのスウェットトップスにブラウンのパンツを合わせれば、こなれ感のある大人カジュアルに。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M