にゃんこスター・アンゴラ村長、オレンジヘアで雰囲気一変 最新ショットに驚きの声「誰かわからなかった」「びっくり」
【モデルプレス＝2025/11/16】お笑いコンビ・にゃんこスターのアンゴラ村長が16日、自身のInstagramを更新。オレンジヘアで印象をガラリと変えた姿を披露し、話題となっている。
【写真】31歳女性芸人のオレンジ髪姿が別人級
アンゴラ村長は「数ヶ月前にインスタにて『アンゴラ村長をバズらせたい人！』を募集したのですが…その件がついに実を結びました！」と以前募集した企画について報告。「今回ご一緒したのはスタイリストの小高愛奈さん（※「高」は正式にははしごだか）です！@pyonnnoinsta小高さんはいつか芸人の専属スタイリストになりたいらしく、アンゴラの衣装も色々考えてくれて新しく作ってきてもくれました！」と小高愛奈氏のスタイリングで撮影した写真を公開した。
衣装は縄跳びを取り入れたものとなっており、「え！？これがなわとび…！？？とビックリするような仕上がりになっていると思います」とアピールしたアンゴラ村長。投稿では縄跳びが取り入れられた斬新な赤い衣装を着こなす姿や、普段の黒髪から一変したオレンジのロングヘア姿でポーズを決める様子などを披露している。
この投稿にファンからは「誰かわからなかった」「新鮮で可愛い」「似合いすぎ」「雰囲気全然違う」「オレンジヘアびっくりした！」と反響が寄せられている。
【Not Sponsored 記事】
【写真】31歳女性芸人のオレンジ髪姿が別人級
◆アンゴラ村長、オレンジヘアで雰囲気一変
アンゴラ村長は「数ヶ月前にインスタにて『アンゴラ村長をバズらせたい人！』を募集したのですが…その件がついに実を結びました！」と以前募集した企画について報告。「今回ご一緒したのはスタイリストの小高愛奈さん（※「高」は正式にははしごだか）です！@pyonnnoinsta小高さんはいつか芸人の専属スタイリストになりたいらしく、アンゴラの衣装も色々考えてくれて新しく作ってきてもくれました！」と小高愛奈氏のスタイリングで撮影した写真を公開した。
◆アンゴラ村長の投稿に反響
この投稿にファンからは「誰かわからなかった」「新鮮で可愛い」「似合いすぎ」「雰囲気全然違う」「オレンジヘアびっくりした！」と反響が寄せられている。
【Not Sponsored 記事】