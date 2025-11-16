大原優乃・高野洸・日比美思、Dream5として9年ぶり集結「奇跡だと思っています」「本当に幸せ」一夜限りのステージへの思い
【モデルプレス＝2025/11/16】女優の大原優乃、俳優の高野洸、女優の日比美思が16日、都内で開催されたDream5 デビュー15周年を記念した1日限りの限定イベント『Dream5 15th Limited Event 2025』囲み取材に出席。Dream5としてステージに立つ心境を語った。
【写真】大原優乃、ミニ丈でスラリ美脚披露
小学生以来、9年ぶりに再び同じステージに立つことへの思いを聞かれた大原は「約9年ぶりに集まりました。今日という日が実現できたのは、大袈裟でもなんでもなく奇跡だと思っています」とコメント。「それはそれぞれがこの芸能界という世界でもがき続けたから、また会えたなと言う風に思っております。これからイベントなんですが、今日はご褒美だと思って、ここまで支えてくださった皆さんの思いを背負って、ステージを楽しみたいと思います」と意気込みを示した。
高野は「また3人でステージに立てることも本当に幸せに思いますし、皆さんとともに過ごせる時間を大切にして、今日は楽しんでいきたいと思います」と喜びを語り、日比は「バンザイっていう気持ちです。本当にすごく嬉しいです」と笑顔を見せていた。
9年を経ての変化に関して、大原は「今回は6曲パフォーマンスさせていただくんですが、歌割りも当時の立ち位置も、ほとんど全て変わっているので。そこが今回ならではの楽しみ方の一つだなという風に思っているのと、こうやってメンバーと集まったときに、変わらない空気感が、とても落ち着いていて」と発言。「洸くんはメイク中に小学生の頃から変わらずゲームをしているし、美思ちゃんはいつも穏やかで、みんなの話を肯定的に支えてくれている温かさとかを感じながら。9年ぶりではありますけど、会えなかった時間もライバルだとは思っていなくて、ずっと仲間だと思っているので。その関係性が変わっていないことがすごく嬉しかったです」と明かした。
人気アニメ「妖怪ウォッチ」のエンディングテーマ「ようかい体操第一」などで知られる同グループ。重本ことり、日比、大原、高野が所属し、2016年12月31日には現行メンバーでの活動を終了していた。今回のイベントでは、日比、大原、高野の3人がDream5のデビュー15周年を記念してイベントを開催し、約9年ぶりに揃い1日限りのスペシャルステージを届けた。（modelpress編集部）
◆「Dream5 15th Limited Event 2025」
