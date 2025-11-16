大原優乃、最年少だったDream5時代を回想「いつも年上のメンバーに頼って」
【モデルプレス＝2025/11/16】女優の大原優乃、俳優の高野洸、女優の日比美思が16日、都内で開催されたDream5 デビュー15周年を記念した1日限りの限定イベント『Dream5 15th Limited Event 2025』囲み取材に出席。大原がDream5時代を振り返る場面があった。
イベント当日までで一番大変だったことを聞かれた大原は「これまで何年もかけてやってきた同じ楽曲なんですけど、歌割りも立ち位置も全て違うので。良い意味で過去の馴染んでしまっていたものを、また新しく塗り替えるっていうことが、一番丁寧にやっていたところで。イベントが解禁される前から我々は集まって、何度も打ち合わせだったり、リハーサルも重ねてきたので。今日はしっかりそれを見つけられたらなと思います」とコメント。
◆大原優乃、最年少だったDream5時代語る
9年ぶりに再び同じステージに立つということで、大原は「何よりもパフォーマンス、ライブですね。私自身個人で活動しているときは、音楽活動をしていないので、9年ぶりにパフォーマンスをするということに、良い意味で緊張感を持って、楽しみたいなと思っています」と返答。「あと、全然話が違うんですけど、リハ後にメンバーとスタッフさんを含めてこの間、決起集会でお酒を飲みながらご飯を食べたりして。その時間も変わった部分と変わらない部分を楽しみながら、すごく良い時間だったなっていう思い出です」と笑顔を見せた。
自分が成長したと感じる面を問われた大原は、指輪が外れてしまうハプニングに「ああっ！指輪取れた！」と無邪気に反応。日比は「こいいうところは変わらずです（笑）」といじり、高野も「リアクション含めて（笑）」と頷いた。
気を取り直した大原は「当時グループで最年少だったので、いつも年上のメンバーに頼って、頼らせてもらっていたんだなということが、一人で仕事するようになってからすごく感じていたことで。一人になって、仕事の責任感だったり、個人として背負っていく中で、自分の意志をしっかり持つことが、よりできたのかなっていうのは、一番の変化かなと思っています」と振り返っていた。
◆「Dream5 15th Limited Event 2025」
人気アニメ「妖怪ウォッチ」のエンディングテーマ「ようかい体操第一」などで知られる同グループ。重本ことり、日比、大原、高野が所属し、2016年12月31日には現行メンバーでの活動を終了していた。今回のイベントでは、日比、大原、高野の3人がDream5のデビュー15周年を記念してイベントを開催し、約9年ぶりに揃い1日限りのスペシャルステージを届けた。（modelpress編集部）
