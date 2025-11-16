２０１６年に活動終了したダンス＆ボーカルユニット「Ｄｒｅａｍ５」のデビュー１５周年イベントが１６日、東京・竹芝ニューピアホールで行われ、大原優乃、高野洸（あきら）、日比美思（みこと）が９年ぶりに一日限定で集結した。

昼夜２公演で計１６００人を動員。６曲を披露した。アニメ「妖怪ウォッチ」のエンディングテーマで、１４年に大ヒットした「ようかい体操第一」では観客が総立ちで踊り、場内の熱気が急上昇した。ソロアーティストとして活躍している高野は「『ようかい体操』は何千回も歌っていたので、リハーサルでも歌詞を一度も見なくても大丈夫でした」と胸を張った。

女優業やグラビアで人気の大原は「この日が実現できたのは奇跡。それぞれが芸能界でもがき続けたから、また会えたと思っています」。女優業を中心に活動する日比は「バンザイという気持ち。３人で集まれて、本当にうれしいです」と声を弾ませた。

デビュー当時、小学生だった３人は２０代後半に。高野は「うれしくて、感慨深い。３人でステージに立てるのが幸せです」。大原は「グループでは最年少だったから、頼らせてもらっていた。一人になって仕事の責任を背負っていく中で、自分の意思を持つようになった。２人のことは会えない時間もライバルだとは思ってなくて、ずっと仲間だと思っているので、その関係性が変わっていないのが、すごくうれしかったです」と絆を強調した。日比は「洸くんは、ちゃんと視野を広く持っている。優乃は私が間違えたら、突っ込んでくれたり、しっかり者。２人は成長しているけど、私はあまり変わってないかな」と笑った。