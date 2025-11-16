◆大相撲 ▽九州場所８日目（１６日、福岡国際センター）

東十両１１枚目・玉正鳳（片男波）が、西十両８枚目・風賢央（押尾川）をはたき込んで、６勝目を挙げた。「捕まえても良かったが、やることをやるだけなので」と振り返った。

現在、片男波部屋に所属する力士は自身と玉鷲と西序二段６６枚目・玉の寅の３人。玉鷲とその付け人を務める玉の寅は幕内後半戦まで会場にいるため、十両の取組を終えた玉正鳳は、一足先に福岡・朝倉市の宿舎に戻る。

「部屋に１人しかいなくて、２時間くらい時間があるので、毎日ご飯を作っている。朝倉のおいしい食材で、いろいろメニューを考えながらつくっている」と、関取ながら部屋の夕飯づくりを担当しているという。

この日は部屋の兄弟子で東前頭４枚目・玉鷲（片男波）の４１歳の誕生日。祝福の夕飯の献立は「秘密です」と明かさなかったが、「おいしいのをつくって待っています」と笑顔で話した。

年齢を感じさせない部屋頭については「４１歳ではなくて。３１歳ですよ」と冗談まじりに例えた。玉鷲は取組で横綱・大の里（二所ノ関）を相手に善戦した。