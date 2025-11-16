伊藤園レディス最終日

国内女子ゴルフツアー・伊藤園レディス最終日が16日、千葉・グレートアイランドC（6769ヤード、パー72）で開催された。14位で出た原英莉花（NIPPON EXPRESSホールディングス）は、6バーディー、1ボギーの67で回って通算12アンダーとし、4位に入った。米ツアー下部のEPSONツアーで戦ってきた今季、国内ツアー2戦目で初のトップ10入り。この日は、「かわいいウェア」でも観客を魅了した。

華やかな原が、プレーとウェアで観客を沸かせた。17番パー3では10メートルのバーディーパットをジャストタッチで決め、「ナイス」「さすが」の歓声を受けた。

朝、クラブハウスを出た瞬間からは「かわいい〜」「似合う」の声を受け続けた。理由は、チェックのミニスカートとソックスだ。かつて流行したルーズソックスをイメージさせるレッグウォーマーをソックスの上に着用。原はスタイルの良さを感じさせる「かっこいいウェア」を着ることが多いが、「かわいい」もいけることを証明した。

そんな好評の感想を問われると、原は照れ笑いを浮かべて「27歳、頑張ります！」。次週の大王製紙エリエールレディスに主催者推薦出場が決まったことも明かし、「やっぱり、『試合って楽しいな』と思いました。自分が今トレーニングとか意識していることを試しながら戦えるのがすごく楽しいです」と言った。

EPSONツアーで年間5位に入り、既に来季米ツアー出場権を獲得。過去に優勝経験のある大王製紙エリエールレディスに勝てば、最終戦のJLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップにも出場できる。原は再び海を渡る前に、楽しみながら勝利を目指す。



