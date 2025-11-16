ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国

野球日本代表「侍ジャパン」は16日、東京ドームで強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第2戦に臨んだ。韓国先発の19歳右腕が好投を披露し、ファンからは賛辞が並んだ。

韓国の先発マウンドに上がったのはチョン・ウジュだった。2006年11月7日生まれで、19歳になったばかり。身長184センチ、体重88キロの体格から、伸びのある直球を投じた。

侍ジャパンを相手に初回は3者凡退。2回は自身の失策が絡み、1死二、三塁のピンチを迎えたが、佐々木（広島）を二直、石上（DeNA）を空振り三振に仕留めた。3回無安打、4奪三振と好投した。

X上の野球ファンも注目。「今日の先発まだ19歳らしくて未来を感じる」「韓国先発のウジュさん19歳でこれは立派だわ」「韓国の先発まだ（19）か そのうちMLB行くんかな」「韓国先発のウジュさん19歳でこれは立派だわ」「チョン・ウジュってマジで19歳なの？」など賛辞が並んだ。



