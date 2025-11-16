『呪術廻戦』新たな特典配布へ 第2弾は3期「死滅回游」ビジュアル使用のビジュアルボード
『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』（11月7日公開）入場者特典プレゼント第2弾が、22日より配布されることが決定した。7日の公開初日に解禁されたばかりのアニメ第3期「死滅回游 前編」のティザービジュアルを使用したビジュアルボードとなっている。
【画像】顔怖い…虎杖を殺しに掛かる乙骨 配布される特典ビジュアルボード
虎杖の死刑執行を任命された特級術師・乙骨憂太と対峙する虎杖悠仁の姿が描かれおり、【五条悟】という同じ師を持つ二人、その死闘を映し出した、緊張感の走る特別なビジュアルボードとなる。
入場者プレゼントは第4弾まで実施予定で、詳細は追って発表される。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月より放送される。
【画像】顔怖い…虎杖を殺しに掛かる乙骨 配布される特典ビジュアルボード
虎杖の死刑執行を任命された特級術師・乙骨憂太と対峙する虎杖悠仁の姿が描かれおり、【五条悟】という同じ師を持つ二人、その死闘を映し出した、緊張感の走る特別なビジュアルボードとなる。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月より放送される。