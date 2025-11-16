めるる、“新鮮ビジュアル”で輝くデコルテ披露「すごい新鮮」「新しいめるちゃん」「肩のラインきれいすぎる！」
モデルで俳優の“めるる”こと生見愛瑠（23）が16日、自身のインスタグラムを更新。デコルテ輝く“新鮮”ビジュアルを披露した。
【写真】「肩のラインきれいすぎる！」“新鮮ビジュアル”で輝くデコルテを披露しためるる
生見は、WEBのファッションメディア『The Fashion Post』に登場。ジュエリーブランド『STAR JEWELRY』のジュエリーを身に着け、艶めかしい表情を見せる撮影カットを披露した。
投稿では「とっても新鮮な撮影でした」とつづり、撮影ビジュアルをアップ。鋭い視線で妖艶な雰囲気をまとう生見は、黒のオフショル姿で、ネックレスが輝く美デコルテを披露。首元から肩のラインにかけての美しさが際立つビジュアルとなっている。
この姿にファンからは「美!!」「すごい新鮮...デコルテとってもキレイ...」「キリッとキマってるね」「色っぽい感じ」「肩のラインきれいすぎる！」「新しいめるちゃんに出会えちゃった」など、これまでのイメージとはまた違った生見の魅力に多くの反響が集まっている。
