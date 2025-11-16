テレビ朝日系「ザワつく！路線バスで寄り道の旅」が１４日放送され、タレント・長嶋一茂が出演した。

この日は、女優の菊池桃子、元乃木坂４６で女優の白石麻衣らがゲスト出演。埼玉県の名所を散策した。

一茂は、埼玉県営大宮公園野球場を訪れた際に「僕、高校のときに一番最初にデビューした県の大会がこの大宮県営球場。もう今からもう４０年以上も前ですよ」と述懐。「３三振しましたね。高校１年かな。１年の秋とかかな？」と目を細めた。

一茂は、「ミスタープロ野球」と呼ばれた父・長嶋茂雄さんも同球場との縁が深いと告白。「私も（同球場で）デビューだったんですけども。私の父親も実はこの大宮球場でプレーしています。バックスクリーンのセンターオーバーのホームランを打って、高校のときに。それでプロから目をつけられて。父親も喜んで、プロ野球に行こうと思ったら、私のおじいちゃんが『まだ早い』って。（茂雄さんは）立教大学に行った」と明かした。

一茂が明かした同球場での本塁打は、のちにプロ通算４４４本もの本塁打を放った茂雄さんが高校時代に唯一打ったホームランとして記録されており、当時のスコアブックは同所の事務所に今も保管されているという。

一茂は「バックスクリーンっていうのは聞いているけどね」と偉大な父が残した伝説の序章に感慨深げだった。