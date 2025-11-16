今週のやぎ座は「推し活に専念◎」 12星座もっちぃ占い｜11/17〜23

11/17（月）〜23（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

💼 牡羊座：20日（木）は「難しい仕事を的確にこなせそう」

牡羊座のあなたは、仕事運が好調。20日（木）は頭がシャキッとして、難しい仕事を的確にこなすことができそうです。それまではずっと準備期間にして、この日に全部やっちゃいましょう。

さらに、単独行動を大切にして自分と向き合う時間を持つようにしましょう。19日（水）は、人との衝突が起こりやすい日ですので、本音をぶつけすぎないようにしましょう。

牡羊座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

💼 牡牛座：21日（金）は「たくさん話すと新たな道が見つかる」

牡牛座のあなたは、チーム内でのコミュニケーションを活発にとることで、これまで見えていなかった効率化の方法が見つかりそうです。とくに21日（金）は、たくさんお話をしましょう。

これまで軽く流してきた会話の中に、突然気になることが見つかる1週間です。とくに18日（火）は、何気ない言葉が気になってしまいがちですが、気にしても仕方がないですよ☆

牡牛座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

🤝 双子座：22日（土）は「好きピと心が通いやすくなる」

双子座のあなたは、いつも通りの人間関係に安心するべきときです。深い話をしなかったとしても、人との心はつながります。とくに22日（土）は、好きピと心が通いやすくなるでしょう。

また、コンビニや駅の売店での無駄な買い物が増えそうな予感です。ルーティンにない買い物はなるべく避けるようにしてください。とくに19日（水）は、細かな無駄遣いに注意です。

双子座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

🤝 蟹座：20日（木）は「貸し借りが絆を深める」

蟹座のあなたは、人と貸し借りをするのに最適な星が巡ってきます。20日（木）はとくに、貸し借りが深めてくれる相手との絆がありそう♪

同時に、コンテンツ消費に義務感を感じやすいときです。とくに22日（土）は、無理して楽しもうとせずに、あえて何もしない時間を持つのもいいかもしれません。

蟹座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

🤝 獅子座：20日（木）は「偶然を利用すると仲良くなれる」

獅子座のあなたは、これまで避けてきた人との人間関係を、ついに構築できそうな1週間です。とくに20日（木）は、エレベーターに乗り合わせた瞬間などの偶然を利用して仲良くなれそう♪

しかし、仕事中は注意力が散漫になりやすいときです。うっかりミスを防げるように気合いを入れましょう。17日（月）は、寝不足の影響が出やすいので、しっかり寝るようにしましょうね♪

獅子座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

🤝 乙女座：23日（日）は「心を動かすメールが書ける」

乙女座のあなたは、あまり意味のない長電話をするよりも、短い文章のやりとりで本当に必要な情報を届けたほうがいいときです。23日（日）は、スパッと心を動かすメールが書ける日です♡

また、エネルギー消費が激しくなりそうな1週間です。どのタスクにどれぐらいパワーを使ったか、しっかり確認するようにしましょう。18日（火）はとくにすり減りやすいので要注意。

乙女座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

🤝 天秤座：18日（火）は「分かり合う力が高まる」

天秤座のあなたは、人間関係運が⚪︎。デジタルのコミュニケーションで理解しきれなかった部分を埋めるなら、18日（火）に直接顔を合わせる時間を持ちましょう。この日は分かり合う力が高まります。

一方で、仕事では即応性が必要だという考えを少し緩めるべきかもしれません。21日（金）はとくに、大緊急以外の要件は後回しにしちゃいましょう。

天秤座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

🤝 蠍座：20日（木）は「打ち明け話で信頼関係が深まる」

蠍座のあなたは、人と秘密を共有して信頼関係を深めることができる星回りです。20日（木）は、本当に話していいかどうか不安になるような打ち明け話でもしちゃいましょう♪

また、投資的な意味でお金を使うなら、21日（金）は避けたほうがいいかもしれません。今週は、自分の生活に必要なものや、お楽しみのためにお金を使うべきときです。

蠍座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

💼 射手座：21日（金）は「圧倒的な努力日和」

射手座のあなたは、仕事運に期待！ 21日（金）は、圧倒的な努力日和です。少し頑張りすぎかもしれないな、って思うぐらいに頑張っちゃいましょう。緩急をつけるならこの日が“急”です。

さらに、23日（日）は既読スルーを気にしないことが大切です。人の言葉遣いも同様です。表面的な態度に相手の本心が現れるなどとは考えないようにしましょう。

射手座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

🎉 山羊座：23日（日）は「何かを犠牲にしてでも推し活に専念して」

山羊座のあなたは、エンタメ運が吉。23日（日）は推し活日和です。他の何かを犠牲にしてでも応援に専念するべきです。それ以外のことはしない時間を、あらかじめスケジュールに入れといてもいいくらいです♡

ですが、仕事は忙しくなりそうな1週間です。18日（火）は無駄なことに手を取られそうなので、お仕事に関する優先順位を見直すといいかもしれません。

山羊座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

💼 水瓶座：18日（火）は「無意識レベルで仕事がはかどりそう」

水瓶座のあなたは、仕事運が⚪︎。18日（火）は、無意識のレベルでお仕事がはかどりそうです。頭で考えるのではなく魂で感じた解決策が、最高の結果をもたらしてくれるでしょう。

また、わからないものはわからないままで共有できる人間関係を大切にしましょう。19日（水）は、表面的な共感に心が奪われがちなので気をつけてください。

水瓶座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

💼 魚座：20日（木）は「仕事で信じられないほどいいことが起こる」

魚座のあなたは、仕事運が⚪︎。20日（木）はお仕事に関して、信じられないほどいいことがありそうな予感です。人生の方向を変えるような決断ができるかも♪

人間関係は全体的に良好な1週間です。ただし、18日（火）はグループ内での意見の相違が出やすいときです。調整役に回ると面倒に巻き込まれるので静観しましょう。

魚座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ／10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。

