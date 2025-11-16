「やれると思います」完全合流果たした鎌田大地、ボリビア戦出場へ「攻撃で良い形を作ることができれば」
11月の日本代表活動始動日から個別調整となっていたMF鎌田大地は、15日から全体練習に合流。16日、取材に応じた鎌田は「やれると思います」と言及した。
ガーナ代表戦前日に「1試合目は難しいかなというのを（森保一）監督と話して、2試合目に行く準備をしています」とコメントしていた鎌田。15日、16日と連日フルメニューをこなしており、ボリビア戦の出場は問題なさそうだ。
ボリビアの印象について、鎌田は「守備でこう守るという部分はしっかりできるチームだと思います」と言及。ボランチ、またはシャドーでの出場が見込まれ、鎌田にはゴールに直結する働きが期待される。「基本的には自分たちがボールを持てると思います。しっかり引かれた相手に対して、難しい試合もここ最近あったりしているので、攻撃で良い形を作ることができれば良いと思います」と意気込みを語った。
ガーナ代表戦前日に「1試合目は難しいかなというのを（森保一）監督と話して、2試合目に行く準備をしています」とコメントしていた鎌田。15日、16日と連日フルメニューをこなしており、ボリビア戦の出場は問題なさそうだ。
【ゴール動画】南野拓実＆堂安律のゴールでガーナを下す
【キリンチャレンジカップ2025】— TBS サッカー (@TBS_SOCCER) November 14, 2025
🇯🇵 #日本 1-0 #ガーナ🇬🇭
前半16分#佐野海舟 から #南野拓実 へ
南野の鮮やかなゴールで先制⚽️
📺現在 #TBS 系列で放送中
📱#Tver でもLIVE配信⚡️️#jfa #daihyo #サッカー日本代表 pic.twitter.com/5AJluagnkH
【キリンチャレンジカップ2025】— TBS サッカー (@TBS_SOCCER) November 14, 2025
🇯🇵 #日本 2-0 #ガーナ🇬🇭
🕘後半15分#久保建英 から #堂安律 へ
堂安が左足でゴールを決め🇯🇵2点目⚽️⚽️
📺現在 #TBS 系列で放送中
📱#Tver でもLIVE配信⚡️#jfa #daihyo #サッカー日本代表 pic.twitter.com/HN3dBVDwM1