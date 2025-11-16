ÅÄÃæÊË¤¬½Å½ýÉé¤Ã¤¿¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½MF¤Ë½é¸ÀµÚ¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¡ÖÈà¤¬²óÉü¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡¡
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MFÅÄÃæÊË¤¬Ä¹´üÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½MF¥¢¥Ö¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Î¥¬¡¼¥ÊÀï¡¢51Ê¬¤ËÅÄÃæ¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤ÎÂ¤¬¸òºø¡£¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤ÏÃ´²Í¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ëÉé½ý¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¬¡¼¥Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤È¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º¤Ï¡Ö¥¢¥Ö¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÁá´ü¤Ë½ª¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤É¤¤¥±¥¬¤Ë¤è¤ê¡¢¿ô¥«·î´Ö¥Ô¥Ã¥Á¤«¤éÎ¥¤ì¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ËÌÊÆ¤Ç¤ÎFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¹¡×¤È¾õ¶·¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï°ìÏ¢¤Î¥×¥ì¡¼¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤«¤é¤«»î¹ç¸å¼èºà¤Ë±þ¤¸¤é¤ì¤º¡¢16Æü¤Ë½é¤á¤Æ¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£¡Ö°¼Á¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Áê¼êÁª¼ê¤â¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤¬°¤¤¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¡¢µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Öº£¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤òÄÌ¤¸¤Æ¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤¬²óÉü¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÁá´ü²óÉü¤òµ§¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¸òÂå»þ¸å¤¹¤°¤µ¤Þ¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¥Ù¥ó¥Á¤Î¤â¤È¤Ø¶î¤±´ó¤ê¡¢¥ª¥Ã¥È¡¼¡¦¥¢¥Ã¥É´ÆÆÄ¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£¡ÖËÜ¿Í¤ÎÄË¤ß¤â´Þ¤á¤ÆÎäÀÅ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤âÎäÀÅ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸òÂå»þ¤ËÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤Î¤È¤³¤í¤Ø¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥¢¥Ã¥É´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÁª¼êËÜ¿Í¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶¥Ù¥ó¥Á¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Áª¼êËÜ¿Í¤È¤³¤í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ÆÆÄ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¼Õºá¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·è¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¤Î¶µ°é¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÄÃæ¤Î¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤¿»þ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¬¡¼¥Ê¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ËËÍ¤âµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Î¥¬¡¼¥ÊÀï¡¢51Ê¬¤ËÅÄÃæ¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤ÎÂ¤¬¸òºø¡£¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤ÏÃ´²Í¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ëÉé½ý¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¬¡¼¥Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤È¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º¤Ï¡Ö¥¢¥Ö¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÁá´ü¤Ë½ª¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤É¤¤¥±¥¬¤Ë¤è¤ê¡¢¿ô¥«·î´Ö¥Ô¥Ã¥Á¤«¤éÎ¥¤ì¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ËÌÊÆ¤Ç¤ÎFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¹¡×¤È¾õ¶·¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¸òÂå»þ¸å¤¹¤°¤µ¤Þ¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¥Ù¥ó¥Á¤Î¤â¤È¤Ø¶î¤±´ó¤ê¡¢¥ª¥Ã¥È¡¼¡¦¥¢¥Ã¥É´ÆÆÄ¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£¡ÖËÜ¿Í¤ÎÄË¤ß¤â´Þ¤á¤ÆÎäÀÅ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤âÎäÀÅ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸òÂå»þ¤ËÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤Î¤È¤³¤í¤Ø¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥¢¥Ã¥É´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÁª¼êËÜ¿Í¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶¥Ù¥ó¥Á¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Áª¼êËÜ¿Í¤È¤³¤í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ÆÆÄ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¼Õºá¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·è¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¤Î¶µ°é¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÄÃæ¤Î¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤¿»þ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¬¡¼¥Ê¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ËËÍ¤âµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡ÛÆîÌîÂó¼Â¡õÆ²°ÂÎ§¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥¬¡¼¥Ê¤ò²¼¤¹
¡Ú¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡Û— TBS ¥µ¥Ã¥«¡¼ (@TBS_SOCCER) November 14, 2025
🇯🇵 #ÆüËÜ 1-0 #¥¬¡¼¥Ê🇬🇭
Á°È¾16Ê¬#º´Ìî³¤½® ¤«¤é #ÆîÌîÂó¼Â ¤Ø
ÆîÌî¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©⚽️
📺¸½ºß #TBS ·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷Ãæ
📱#Tver ¤Ç¤âLIVEÇÛ¿®⚡️️#jfa #daihyo #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½ pic.twitter.com/5AJluagnkH
¡Ú¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡Û— TBS ¥µ¥Ã¥«¡¼ (@TBS_SOCCER) November 14, 2025
🇯🇵 #ÆüËÜ 2-0 #¥¬¡¼¥Ê🇬🇭
🕘¸åÈ¾15Ê¬#µ×ÊÝ·ú±Ñ ¤«¤é #Æ²°ÂÎ§ ¤Ø
Æ²°Â¤¬º¸Â¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á🇯🇵2ÅÀÌÜ⚽️⚽️
📺¸½ºß #TBS ·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷Ãæ
📱#Tver ¤Ç¤âLIVEÇÛ¿®⚡️#jfa #daihyo #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½ pic.twitter.com/HN3dBVDwM1