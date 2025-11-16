好き＆行ってみたい「栃木県の寺社仏閣」ランキング！ 2位「日光二荒山神社」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
古くから人々の心を癒やし、祈りの場として親しまれてきた寺社仏閣。近年では、パワースポットや映える絶景スポットとしても注目を集めています。そんな中で、今多くの人が「行ってみたい」と感じているのはどこなのでしょうか。
【8位までの全ランキング結果を見る】
All About ニュース編集部では、2025年11月6日、全国10〜60代の男女250人を対象に、好き＆行ってみたい寺社仏閣に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「栃木県の寺社仏閣」ランキングの結果をご紹介します。
2位：日光二荒山神社／29票栃木県日光市に鎮座する日光二荒山神社は、奥宮が男体山山頂に位置し、男体山を信仰の中心とする社です。本社（山内）と別宮（中宮）を持ち、古くからの山岳信仰の形を伝えています。日光の雄大な自然を御神体としており、その歴史と荘厳な雰囲気が魅力です。日光東照宮と合わせて訪れたいという声が多く、高い人気を集めました。
回答者からは「豪華絢爛な彫刻や歴史的建造物が見どころで、一度は訪れて荘厳な雰囲気を体感してみたいから」（30代女性／東京都）、「日光の中でも奥まっており、観光客も少なくてゆっくりできる」（40代女性／神奈川県）、「壮麗さや歴史を肌で感じてみたいと思うから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
1位：日光東照宮／139票栃木県日光市にある日光東照宮は、世界遺産にも登録されている日本を代表する寺社仏閣です。「眠り猫」や「三猿」などの豪華絢爛（けんらん）な彫刻と、壮大な建築美が圧倒的な支持を集めました。その歴史的・美術的な価値とパワースポットとしての知名度が、「行ってみたい」ランキングで他の寺社仏閣を大きく引き離す要因となりました。
回答者からは「徳川家康が祀られている世界遺産で歴史を感じられる」（40代女性／福島県）、「徳川家康を祀る世界遺産 陽明門、三猿、眠り猫、神厩舎…見どころ多すぎ 神域に漂う清浄さは唯一無二」（50代男性／神奈川県）、「小学生のころ訪れて以来伺っていないので、時間のあるときに国宝や重要文化財をゆっくり見て回りたいから」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)